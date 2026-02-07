आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करीचा पर्दाफाश
आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करीचा पर्दाफाश
तटरक्षक दलाकडून समुद्रात धाडसी कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : भारतीय तटरक्षक दलाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत असलेल्या तेल तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश करत अरबी समुद्रात धाडसी कारवाई केली. संघर्षग्रस्त देशांतून स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणात तेल व तेलजन्य माल समुद्री मार्गाने आणला जात होता. त्यानंतर या मालाची आंतरराष्ट्रीय पाण्यात, मध्य समुद्रातच मोटर टँकर्सनी देवाण-घेवाण केली जात होती. या बेकायदा व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नफा कमावण्याचा रॅकेटचा डाव होता, अशी माहिती तटरक्षक दलाला मिळाली. तांत्रिक देखरेख आणि तत्काळ कारवाईमुळे ही तस्करीची साखळी उद्ध्वस्त करण्यात आली.
तटरक्षक दलाने गुरुवारी (ता. ५) मुंबई किनाऱ्यापासून सुमारे १०० नॉटिकल मैलांवर संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या तीन जहाजांना अडवले. विशेष पथकांनी जहाजांवर चढाई करून सखोल झडती घेतली. इलेक्ट्रॉनिक डेटा, नेव्हिगेशन रेकॉर्ड, कागदपत्रांची पडताळणी तसेच खलाशांची चौकशी करण्यात आली. या तपासातून तस्करीची साखळी, व्यवहारांची पद्धत आणि गुन्हेगारांचा मोडस ऑपरेंडी उघडकीस आली. तटरक्षक दलाच्या प्रगत तांत्रिक देखरेख प्रणालीने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) संशयास्पद हालचाल करणारे एक मोटर टँकर आधी हेरले होते. त्यानंतर डिजिटल डेटा विश्लेषण, सॅटेलाइट ट्रॅकिंग आणि हालचालींच्या पॅटर्नचा अभ्यास करून त्या जहाजाच्या संपर्कात येणारी आणखी दोन जहाजे ओळखण्यात आली. ही जहाजे मध्य समुद्रात बेकायदा तेल हस्तांतरण करत असल्याचे निष्पन्न झाले. या व्यवहारांमुळे भारतासह इतर किनारी देशांचे मोठ्या प्रमाणात महसुली नुकसान होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
ओळख लपविण्याचा डाव
तटरक्षक दलाच्या कारवाईदरम्यान तिन्ही जहाजे वारंवार आपली ओळख, नोंदणी तपशील व ध्वज बदलत असल्याचे समोर आले. कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांपासून बचाव करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जात असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. प्राथमिक चौकशीत जहाजमालक परदेशात असल्याची माहिती मिळाली असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपास वाढवला जाण्याची शक्यता आहे.
फॉरेन्सिक तपासणी
तटरक्षक दलाने अडवलेली जहाजे पुढील चौकशीसाठी मुंबईकडे आणली जाण्याची शक्यता असून, त्यांना सीमाशुल्क विभाग व इतर संबंधित कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या ताब्यात दिले जाणार आहे. जहाजांवरील माल, कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणांची सखोल फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे.
