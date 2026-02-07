अखिल भारतीय आंतर-रेल्वे सांस्कृतिक संगीत स्पर्धेत पश्चिम रेल्वे अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय आंतररेल्वे सांस्कृतिक संगीत स्पर्धेत पश्चिम रेल्वेने विजेतेपद पटकावले. २ आणि ३ फेब्रुवारीला पार पडलेल्या या दोनदिवसीय स्पर्धेत देशभरातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सांगीतिक कलेचे सादरीकरण केले.
पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्पर्धेत विविध विभागांमधील एकूण १४७ स्पर्धक सहभागी झाले होते. पश्चिम रेल्वेसह १४ विभागीय रेल्वे, रेल्वे बोर्ड आणि पाच उत्पादन युनिट्समधील कलाकारांनी सहभाग घेतल्याने स्पर्धेला राष्ट्रीय स्तरावरील स्वरूप प्राप्त झाले. शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वाद्य, सुगम संगीत गायन व वादन अशा विविध गटांत स्पर्धा घेण्यात आल्या. चर्चगेट मुख्यालयाचे चैतन्य परब यांनी शास्त्रीय गायन प्रकारात प्रथम क्रमांक मिळविला, तर प्रेरणा बाजे यांनी सुगम संगीत गायन प्रकारात तृतीय क्रमांक पटकावला.
वाद्य संगीत गटात रतलाम मंडळाचे दिनेश भंवरिया आणि मुख्यालयाचे संतोष वाघमारे यांनी प्रभावी सादरीकरण केले. त्यांना कपिल देव, आदित्य मालवीय आणि दिनकर भगत यांची साथ लाभली. या सर्वांच्या कामगिरीच्या जोरावर पश्चिम रेल्वेने एकूण विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकली. या यशामुळे पश्चिम रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांमध्ये दडलेली सांस्कृतिक प्रतिभा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
