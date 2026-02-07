काळा घोडा महोत्सव मुंबईकरांसाठी पर्वणी
कलाकृती पाहण्यासाठी आजचा शेवटचा दिवस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः काळा घोडा कला महोत्सव यंदाही कलारसिकांना वेगळा अनुभव देत आहे. दक्षिण मुंबईतील काळा घोडा परिसरात ३१ जानेवारीपासून सुरू झालेला हा महोत्सव ८ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. उद्या रविवारी महोत्सवाचा शेवटचा दिवस आहे. दररोज सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत हजारो रसिक महोत्सवाला भेट देत आहेत.
हा महोत्सव विचार, संस्कृती आणि मौलिक कल्पनांचा उत्सव आहे. पेंटिंग, शिल्पकला, इन्स्टॉलेशन, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रपट, कार्यशाळा आणि परिसंवाद अशा विविध माध्यमांचा संगम येथे पाहायला मिळत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या महोत्सवाने मुंबईच्या कला-संस्कृतीचे प्रतिनिधी स्वरूप प्राप्त केले. यंदाही कलाकार, विद्यार्थी, कलाप्रेमी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
कलाकारांनी वर्तमान, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ यांचा सुंदर संगम आपल्या कलाकृतींतून साकारला आहे. अनेक कलाकृतींमध्ये पारंपरिक कला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मेळ दिसून येतो. मानवी संघर्ष, सामाजिक बदल, तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आणि भविष्याकडे पाहणारी दृष्टी या विषयांवर आधारित कला यंदाच्या फेस्टिव्हलला अधिक अर्थपूर्ण बनवत आहे.
यंदा युवकांचा विशेष सहभाग
यंदाच्या महोत्सवामध्ये युवकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग पाहायला मिळत आहे. विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी महोत्सवाचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारचे महोत्सव अधिक प्रमाणात व्हायला हवेत. विद्यार्थ्यांनी सांगितले, की यंदाची थीम आवडली असून केवळ काही मोजक्या कलाकृती नव्हे तर जवळपास सर्व कलाकारांचे काम दर्जेदार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा महोत्सव फक्त पाहण्याचा अनुभव नसून, विचार करायला आणि सर्जनशीलतेला चालना देणारे व्यासपीठ आहे.
विविध राज्यांतील कलाकारांचा सहभाग
देशातील विविध राज्यांतील कलाकार या महोत्सवामध्ये सहभागी झाले आहेत. येथे पेंटिंग, शिल्पकला, टेक्स्टाइल, समकालीन कला, हस्तकला, फोटोग्राफी आणि डिजिटल आर्ट अशा अनेक कला प्रकारांचा अनुभव घेता येतो. यंदा १०० हून अधिक कलाकृती आणि ८० पेक्षा जास्त कला प्रकार सादर करण्यात आले आहेत.
संस्कृतीचा आरसा
काळा घोडा कला महाेत्सव हा केवळ कला प्रदर्शनापुरता मर्यादित नसून तो संस्कृतीचा आरसा आहे. कलाकारांना आपली कल्पनाशक्ती व्यक्त करण्यासाठी हे व्यासपीठ मिळते. हा फेस्टिव्हल दाखवून देतो, की कला ही केवळ सौंदर्यापुरती नसून ती विचारांना दिशा देणारी ताकद आहे.
प्रवेशद्वाराचे आकर्षण
भौमितिक आकारांतून आयुष्य मांडणारे काळा घोडाचे प्रवेशद्वार-म्हणजे केवळ आत जाण्याचा मार्ग नसतो, तर तो विचारांकडे नेणारा दरवाजा असतो. २०२६ मधील काळा घोडा महोत्सवाचे मुख्य प्रवेशद्वार यंदा नेमके तेच करतेय. भौमितिक आकारांच्या माध्यमातून आयुष्य, समाज आणि सहअस्तित्वाचा अर्थ उलगडून दाखवणारे हे प्रवेशद्वार कलाकार सुमीत पाटील यांनी साकारले आहे. रंगीत व आकर्षक पाण्याच्या बाटल्यांचा कल्पक वापर करत ‘प्लॅस्टिक बाटल्या टाळा’ असा पर्यावरणपूरक संदेश देणारे हे प्रवेशद्वार निसर्ग, कला आणि समाज यांचा सुंदर संगम घडवून आणते.
काळा घोडा कला महोत्सवाचे प्रवेशद्वार यंदा ‘प्लॅस्टिक बाटल्या टाळा’ हा पर्यावरणीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या गेटवरील चित्रे विशेष मुलांनी काढली आहेत. सुमारे ६०० बाटल्या, १,००० झाकणांचा वापर करण्यात आला असून हे प्रवेशद्वार साकारायला २० हून अधिक दिवस लागले.
- सुमीत पाटील, कलाकार
