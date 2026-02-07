म्हाडा मुख्यालयात उंदरांचा सुळसुळाट
म्हाडा मुख्यालयात उंदरांचा सुळसुळाट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : म्हाडाचे मुख्यालय असलेल्या वांद्रे पूर्व येथील गृहनिर्माण भवनात उंदरांचा सुळसुळाट झाला आहे. दिवसभर नजरेस न पडणारे उंदीर सायंकाळी कार्यालयातील गर्दी कमी होताच सक्रिय होत असल्याने उशिरापर्यंत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी हैराण झाले आहेत. यामुळे कार्यालयात असलेल्या फाईल, कागदपत्रांची नासधूस होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
म्हाडाच्या मुख्यालयाची इमारत पाच मजली असून त्यामध्ये मुंबई मंडळ, कोकण मंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ अशी विविध कार्यालये आहेत. या इमारतीत सध्या उंदरांचा वावर वाढला आहे. सकाळच्या वेळी तर कार्यालयात उंदरांच्या विष्ठेची दुर्गंधी सुटत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उंदरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी म्हाडाच्या पीपीडी विभागाने कार्यालयात ठिकठिकाणी उंदरांचे पिंजरे बसवले आहेत. तसेच काही ठिकाणी सिलिंगमध्ये असलेले मार्ग बंद केले असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, फाईल्स व्यवस्थित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने जुनी कपाटे काढून कोट्यवधी रुपयांचे कॉम्पॅक्टर बसवले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.