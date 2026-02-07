मुंबईच्या महापौरपदी भाजपच्या रितू तावडे
मुंबईच्या महापौरपदी
भाजपच्या रितू तावडे
उपमहापौरपदी संजय घाडी; ११ फेब्रुवारीला अधिकृत घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : मुंबईच्या महापौरपदी भाजपच्या नगरसेविका रितू तावडे विराजमान होणार आहेत. उपमहापाैरपदी शिवसेनेचे (शिंदे गट) संजय घाडी यांना संधी मिळाली आहे. दाेघांनीही आज उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यांच्याविराेधात एकही अर्ज न आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. बुधवारी (ता. ११) पालिका सभागृहात अधिकृत घोषणा केली जाणार असून, तावडे या आठव्या महिला महापौर म्हणून पदभार स्वीकारतील.
भाजपचा महापौर होणार, याचा अत्यंत आनंद आहे. सुरक्षित मुंबई, विकसित मुंबईसाठी सर्व पक्षभेद बाजूला ठेवून काम करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया रितू तावडे यांनी व्यक्त केली.
पालिकेवर शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) २५ वर्षांच्या सत्तेला महायुतीने सुरुंग लावून सत्ता मिळविली आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपने ८९, तर शिवसेनेने (शिंदे गट) २९ जागा जिंकून पूर्ण बहुमत मिळवले. त्यामुळे महायुतीचा महापौर होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. शनिवारी महापौर, उपमहापौरपदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस हाेता. भाजपतर्फे घाटकोपर विभागातील प्रभाग १३२मधून विजयी झालेल्या नगरसेविका रितू तावडे यांनी, तर उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेने (शिंदे) पक्षातर्फे प्रभाग क्रमांक ५मधून निवडून आलेले संजय घाडी यांनी अर्ज दाखल केले. अर्ज दाखल करण्याची मुदत सायंकाळी ६पर्यंत होती. या कालावधीत शिवसेना (ठाकरे) व काँग्रेस पक्षांचे उमेदवारी अर्ज न आल्याने तावडे आणि घाडी यांच्या बिनविरोध निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
................
विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणार
अखेर भाजपला मराठी माणूस हिंदू आहे, हे मान्य करावे लागले आहे. त्यामुळे आता आम्ही अपशकुन करणार नाही. आम्ही विरोधी पक्षाची आणि विरोधी पक्षनेतेपदाची भूमिका बजावणार आहोत, अशी भूमिका मुंबईच्या माजी महापौर व विद्यमान नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी मांडली. याबराेबरच शिवसेना (ठाकरे गट) महापौर, उपमहापौरपदांसाठी निवडणूक लढविणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
............
मुंबई भ्रष्टाचार मुक्त करू : रितू तावडे
मुंबईच्या महापौरपदावर बसल्यानंतर मुंबई महापालिकेचे विश्वस्त आणि मुंबईकरांचे सेवक म्हणून कामगिरी बजावणार आहोत. खड्डेमुक्त रस्ते आणि भ्रष्टाचारमुक्त मुंबई महापालिका करण्यासाठी काम करू. तसेच २५ वर्षांपासून साचलेला भ्रष्टाचाराचा कचरा बाहेर फेकून मुंबईला सुरक्षित शहर बनवण्याचे वचन महापाैरपदाच्या एकमेव उमेदवार रितू तावडे यांनी दिले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्हिजन समोर ठेवून आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम आणि महापालिका गटनेते गणेश खणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईचा विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे, असेही त्या या वेळी म्हणाल्या.
----
महापाैरपदी आठव्यांदा
महिला महापाैर
- १९५५ ते २०१७ पर्यंत सात महिला महापौर
- १९५५-५६ मध्ये सुलोचना मोदी या पहिल्या महिला महापौर
- १९९४-९५ मध्ये काँग्रेसच्या ॲड. निर्मला सामंत-प्रभावळकर या दुसऱ्या महापौर झाल्या.
- १९९७-९८ ते २०२२ या कालावधीत शिवसेनेतर्फे पाच महिलांना महापाैरपदी संधी
- रितू तावडे आठव्या महिला महापाैर, तर भाजपच्या पहिल्या महिला महापाैर ठरणार
-----
महापाैरांना असलेले अधिकार
- मुंबईत राष्ट्रपतींचे आगमन झाल्यास राजशिष्टाचारानुसार मुंबईच्या महापौरांना त्यांचे स्वागत करण्याचा पहिला मान
- महापालिकेत महापौर मर्यादित अधिकारांत आर्थिक बाबींशी संबंधित प्रस्तावांना मान्यता देऊ शकतात.
- महापौर निधीतून वैद्यकीय उपचारांसाठी गरजूंना आर्थिक मदत करू शकतात.
- महापौर शिक्षक पुरस्कारासाठी आदर्श शिक्षकांच्या नावांची शिफारस करू शकतात.
------
यापूर्वीच्या महिला महापाैर
१९५५-५६ सुलोचना मोदी
१९९४-९५ ॲड. निर्मला सामंत-प्रभावळकर
१९९७-९८ विशाखा राऊत
२००७-०९ डॉ. शुभा राऊळ
२००९-१२ श्रद्धा जाधव
२०१४-१७ स्नेहल आंबेकर
२०१९-२२ किशोरी पेडणेकर
.....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.