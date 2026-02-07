शासनातर्फे विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती
अनंत गर्जेविरोधात आरोपपत्र दाखल
डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरण; विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती
मुंबई, ता. ७ : बहुचर्चित डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणात राज्य शासनाने ॲड. महेश मुळे यांची शुक्रवारी (ता. ६) विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. डॉ. पालवे मृत्यू प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) २८ जानेवारीला आरोपी अनंत गर्जेविरोधात ८०० पानी आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. आरोपी अनंत हा डॉ. पालवे यांचा पती, तर मंत्री पंकजा मुंडे यांचा स्वीय सहाय्यक आहे.
परिमंडळ चारच्या उपआयुक्त आणि एसआयटी प्रमुख आर. रागसुधा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त व तपास अधिकारी सचिन कदम, निरीक्षक अविनाश जगताप आणि पथकाने या प्रकरणी गोळा केलेले पुरावे, जबाब आरोपपत्राच्या माध्यमातून न्यायालयात सादर केले. पुढील काही दिवसांत या खटल्याची सुनावणी सुरू होऊ शकेल. या तपासात आरोपी अनंत याने पत्नी डॉ. गौरी यांचा शारीरिक, मानसिक छळ केला आणि त्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केले, ही स्पष्ट करणारे पुरावे, आरोपपत्रात समाविष्ट असल्याचे तपासही संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले; मात्र या गुन्ह्यांत आरोपी करण्यात आलेल्या अनंतच्या भावंडांविरोधातील पुरावे नाहीत, त्यांच्याविरोधात पुरावे सापडलेले नाहीत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट सांगितले.
मारहाणीच्या जखमा
२२ नोव्हेंबर रोजी डॉ. गौरी त्यांच्या वरळी येथील निवासस्थानी मृतावस्थेत (गळफास घेतलेल्या अवस्थेत) आढळल्या. पालकांच्या तक्रारीवरून वरळी पोलिसांनी पती अनंत गर्जेविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंदवला. पुढे अनंतच्या भाऊ आणि बहिणीलाही आरोपी करण्यात आले. ही आत्महत्या नसून हत्या असावी, असा आरोप डॉ. गौरी यांच्या कुटुंबीयांनी केला. तपासादरम्यान मृत गौरी आणि अनंत यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या जखमा, व्रण आढळले होते. ५ डिसेंबर रोजी गृह विभागाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले.
