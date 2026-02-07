विविध मागण्यांसाठी कॅब-रिक्षा चालकांचा बंद
विविध मागण्यांसाठी कॅब-रिक्षाचालकांचा बंद
राज्यभरात ७० टक्के प्रतिसाद; शहरांसह ग्रामीण भागातही परिणाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : विविध मागण्यांसाठी कॅब व रिक्षाचालकांनी आज पुकारलेल्या एकदिवसीय बंदला राज्यभरातून ७० टक्के प्रतिसाद मिळाला. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर आदी प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागातही बंदचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम दिसून आला.
ॲप-आधारित कंपन्यांकडून परिवहन विभागाच्या सूचनांचे आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन, निर्धारित भाडे रचना, कमिशन मर्यादा, परवाना अटी, विमा, प्रवासी सुरक्षा आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून या कंपन्या एकीकडे चालकांचे आर्थिक शोषण करत आहेत, तर दुसरीकडे प्रवाशांकडून अवाजवी भाडे आकारून त्यांचीही फसवणूक करत असल्याचा आरोप या चालकांकडून करण्यात येत आहे. या बेकायदा आणि मनमानी कारभारावर शासनाकडून कारवाई केली जात नाही तसेच कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट, परवाना नियम, प्रवासी सुरक्षेची हमी किंवा विमा व्यवस्था नसताना बाइक टॅक्सीला प्रोत्साहन देणे, हे रस्ते सुरक्षिततेस धोका निर्माण करणारे असून, पारंपरिक रिक्षा व कॅबचालकांच्या उपजीविकेवर थेट आघात करणारे आहे. त्यामुळे बाइक टॅक्सीसंदर्भात स्पष्ट आणि कठोर धोरण आखेपर्यंत अशा सेवांना परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका या चालकांची आहे.
प्रवाशांना आर्थिक फटका
एकदिवसीय बंदमध्ये ७० टक्के रिक्षा, कॅबचालकांचा सहभाग असल्याने प्रवासी वाहतुकीवर लक्षणीय परिणाम झाला. रस्त्यावरील वाहने कमी दिसून आली. विविध कंपन्यांच्या रिक्षा, कॅब ॲपवर बहुतांश भाग लाल रंगात दिसून आले, याचा अर्थ त्या भागांमध्ये वाहनांची तीव्र कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले. बंद दरम्यान अनेक ठिकाणी अत्यंत मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या कॅब सेवांचे भाडे नेहमीपेक्षा तीन ते चार पटीने अधिक आकारले गेले. वाहनांची अनुपलब्धता आणि अवाजवी दरांमुळे इतर वाहनचालकांनी जास्त पैसे आकारले, त्यामुळे प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला.
चालकांना नाहक भुर्दंड
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले १४० पॅनिक बटण उपकरण पुरवले असताना, राज्य सरकारने यापैकी सुमारे ७० टक्के कंपन्यांना अनधिकृत घोषित केले आहे. परिणामी, टॅक्सीचालकांना पूर्वी बसवलेली उपकरणे काढून टाकण्यास आणि नवीन उपकरणे बसवण्यासाठी अनावश्यकपणे सुमारे १२,००० रुपये खर्च करण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत, असेही चालकांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील ओला, उबर किंवा रॅपिडोचे मालक चुकीचे वागत असतील आणि चालकांवर अन्याय करत असतील, तर राज्य सरकार त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करेल.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
कमिशन दर, मनमानी भाडे धोरण, उत्पन्नातील घट, कायदेशीर अंमलबजावणीतील दिरंगाई, ॲप-आधारित कंपन्यांची मनमानी आणि बाइक टॅक्सीला दिले जाणारे धोरणात्मक संरक्षण या सर्व मुद्द्यांवर सरकारने तत्काळ ठोस निर्णय घ्यावेत, जर चालकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, तर येत्या काळात अधिक तीव्र आणि व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल.
- डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच
