कुवेतमधील नोकरीच्या प्रलोभनाने फसवणूक
मुंबई, ता. ७ ः बोगस पोर्टलद्वारे कुवेतचा बोगस व्हिसा आणि तेथील नामांकित कंपन्यांमध्ये भरघोस पगाराचे प्रलोभन दाखवून शेकडो तरुणांना आर्थिक गंडा घालणाऱ्या टोळीचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पर्दाफाश केला. याप्रकरणी गुन्हे नोंदवत सीबीआयने देशभर धाडसत्र सुरू करत मुख्य आरोपी सूरज श्रीवास्तव यास अटक केली. त्याच्या अन्य साथीदारांचा शोध सुरू केला आहे.
कुवेत शासनाने ऑनलाइन व्हिसा देण्यासाठी तयार केलेल्या अधिकृत पोर्टलशी साम्य असलेले बोगस पोर्टल या टोळीने तयार केले. दुसरीकडे ऑनलाइन व्हिसा आणि भरघोस पगाराच्या नोकऱ्यांची हमी देणाऱ्या जाहिराती समाजमाध्यमांवर केल्या. त्यास भुलून अनेक तरुणांनी टोळीशी संपर्क साधला. त्यांचे पासपोर्ट अन्य तपशील घेऊन ही टोळी त्यांना बोगस व्हिसा आणि नियुक्तिपत्र देत असे, त्यानंतर त्यांच्याकडून या सेवेसाठी लाखो रुपये शुल्क आकारत असे. प्राथमिक तपासात या टोळीने सुमारे ४३३ बोगस व्हिसा तरुणांना दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अटक आरोपी श्रीवास्तव याच्या एका ठिकाणावरून सीबीआयने ६० लाखांची रोकड आणि पुरावे जप्त केल्याचे सांगितले.
