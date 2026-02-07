अटल सेतूवर आपत्कालीन व्यवस्थेची गरज!
आमदार मिलिंद नार्वेकर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः ‘मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खंडाळा घाटात आडोशी बोगद्यानजीक गॅस टँकर उलटून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा सेतूवर (अटल सेतू) भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यादृष्टीने उपाययोजना करावी,’ अशी मागणी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे. अटल सेतूवर आपत्कालीन यंत्रणा, हेलिपॅडसारखी सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याचे निर्देश द्यावे, असेही नार्वेकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
‘मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील खंडाळा घाटात आडोशी येथे मंगळवारी (ता. ३) मुंबईकडे येणाऱ्या मार्गावर अतिज्वलनशील गॅसचा टँकर उलटून महामार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली. तब्बल ३६ तासांनंतर महामार्गावरील वाहतूक सुरू झाली. परिणामी, वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले होते. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर अटल सेतूच्या आपत्कालीन यंत्रणेचा आढावा घेण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मुंबईमधील शिवडी येथून नवी मुंबईतील न्हावा शेवाला जोडणाऱ्या या पुलाची एकूण लांबी २१.८ किलोमीटर असून त्यापैकी १६.५ किलोमीटर भाग समुद्रावर, तर ५.५ किलोमीटर भाग जमिनीवर आहे. अटल सेतूवरही दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोठा अपघात, आग वा अन्य नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास प्रभावी व्यवस्थापन करणे मोठे आव्हान असू शकते. त्यामुळे अटल सेतूवर सक्षम आपत्कालीन यंत्रणा, हेलिपॅडसारख्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने यंत्रणांना आदेश द्यावेत,’ अशी मागणी मिलिंद नार्वेकर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
