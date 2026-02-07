वेतन फरक द्या, अन्यथा आंदोलन
एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ ः एसटी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनाचा फरक हप्ता न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तीन दिवसांत रक्कम न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा सुमारे ४७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. त्यासोबतच वाढीव वेतनाच्या फरकासाठी ५८ कोटी ३० लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम आवश्यक आहे. १३ ऑक्टोबर २०२५ला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढीचा फरकासाठी दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती; मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून सरकारकडून ही रक्कम प्राप्त झालेली नाही. एसटी महामंडळाने २० जानेवारीला राज्य सरकारकडे तीन महिन्यांच्या एकूण ११६.६९ कोटी रुपयांच्या निधीबाबत पत्र पाठवले होते; मात्र निधी न मिळाल्याने व्यवस्थापनाने वाढीव वेतनाचा फरक या महिन्यात न देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना फरकाविना वेतन देण्यात आले.
एसटीवर सध्या ४,२०० कोटी रुपयांची वैधानिक देणी प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत वाढीव वेतनाचा हप्ता न देणे ही कर्मचाऱ्यांची अवहेलना असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. येत्या तीन दिवसांत सरकारने निधी न दिल्यास रीतसर नोटीस देऊन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
