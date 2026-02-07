वृक्षांचे संरक्षण पर्यावरणीय संतुलनासाठी आवश्यक
उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला फटकारले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : शहरी वृक्ष संरक्षण हे पर्यावरणीय संतुलनासाठी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच वृक्षतोडीच्या परवानगीसाठी काढलेल्या सार्वजनिक सूचना स्पष्ट आणि माहितीपूर्ण असाव्यात, अशा सूचना केवळ एक औपचारिकता असू नयेत, असेही न्यायालयाने पुणे महापालिकेला (पीएमसी) बजावले. तसेच हा आदेश राज्यातील सर्व महापालिकांकडे पोहोचवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वृक्षतोडीसंदर्भात ‘पीएमसी’ने अवलंबलेल्या निव्वळ ‘औपचारिकता’ दृष्टिकोनावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली; मुळात, पीएमसीच्या सूचनेत महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, १९७५च्या कलम ८ अंतर्गत विहित मानकांची पूर्तता होत नसून त्यामध्ये सार्वजनिकरीत्या आवश्यक तपशिलांचा अभाव असून अशा सार्वजनिक सूचनांकडे एक प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहू नये, असे खडे बोलही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पुणे महापालिकेला वृक्षतोडीस परवानगी देताना सुनावले. दुसरीकडे, झाडे म्हणजे पृथ्वीने आकाशावर लिहिलेल्या कवितांसारखी आहेत, या अमेरिकन कवी खलील जिब्रान यांच्या प्रसिद्ध उक्तीचा संदर्भ देऊन महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियम, १९७५ संरक्षित शहरी हिरवळीचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक मूल्य अधोरेखित करत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
मुळात आक्षेप घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणालाही झाडांची जागा, झाडे तोडण्यामागील कारणे, कोणाच्या सांगण्यावरून ही माहिती देणे अपेक्षित आहे; मात्र नागरिकांना अशा तपशिलांसाठी पीएमसीच्या संकेतस्थळावर शोधण्याची अपेक्षा करणे, हे या सूचनेचा मूळ उद्देशच कमकुवत करते, असेही न्यायालयाने पीएमसीला सुनावले. वृक्षसंवर्धन कायदा बेसुमार वृक्षतोडीमुळे होणारे पर्यावरणीय असंतुलन रोखण्यासाठी आहे म्हणूनच पालिका अधिकाऱ्यांकडून संरक्षणात्मक तरतुदींचे काटेकोर कठोर पालन अपेक्षित असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या एका निकालाचा दाखला देताना अधोरेखित केले. तसेच, याप्रकरणी २०२० मध्ये चार झाडे आधीच तोडण्याची परवानगी असल्यामुळे पुनर्संचयनात्मक उपायांना फारसा वाव नसल्याचेही केले. तसेच विहित कायद्यात कलम २१ हे उल्लंघनासाठी दंड आणि तुरुंगवासासह शिक्षेची तरतूद असून हे कलम योग्य प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही लागू असल्याची आठवणही न्यायालयाने पीएमसी अधिकाऱ्यांना करून केली. पीएमसीला झाडे तोडण्याची परवानगी देताना संबंधित कारणांची नोंद ठेवणे, तसेच पालिकांकडून कायद्यानुसार, संरक्षणात्मक तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आणि हा आदेश राज्यातील सर्व शहरी प्राधिकरणांपर्यंत पोहोचण्याचे आदेशही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना नोंदवले.
काय प्रकरण?
एरंडवणे येथील चार नारळाची झाडे तोडण्यासाठी पीएमसी वृक्ष प्राधिकरणाने २०२० मध्ये दिलेल्या मंजुरीला अभिजित अंतुरकर यांनी आव्हान दिले होते, ‘पीएमसी’कडून सार्वजनिक सूचना काढताना अनिवार्य प्रक्रियेचा भाग असलेल्या आक्षेप मागवणारी प्रक्रिया पूर्णपणे पाळली नाही, पीएमसीने सूचना प्रकाशित करून झाडांवर चिकटवल्या, वृत्तपत्रातील सूचनेतही आवश्यक तपशिलांचा अभाव असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.
