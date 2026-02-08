विल्सन जिमखान्याचा वाद चिघळला
विल्सन जिमखान्याचा वाद चिघळला
गिरगावकर प्रतिष्ठानकडून मैदानाचा ताबा देण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : दक्षिण मुंबईतील ऐतिहासिक विल्सन जिमखाना सध्या मालकी हक्काच्या वादात सापडला असून, या रणकंदनात स्थानिक खेळाडूंचे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, गिरगावकर प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेने आक्रमक भूमिका घेत, हे मैदान गिरगावकर प्रतिष्ठानला शासकीय भाडेतत्त्वावर चालवण्यास द्यावे, अशी मागणी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
विल्सन जिमखान्यावर सध्या जैन समाज आणि युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन यांच्यात वाद सुरू आहे. जैन समाज आपल्या आर्थिक ताकदीवर या जिमखान्यावर दावा सांगत असल्याचा आरोप प्रतिष्ठानने केला आहे, तर येथील चर्चची संस्था आपल्या पारंपरिक हक्कासाठी लढत आहे. या दोन गटांच्या भांडणात गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक आणि उदयोन्मुख खेळाडूंचा सराव पूर्णपणे थांबला असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान,
गिरगावकर प्रतिष्ठानने याबाबत जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे एक निवेदन सादर केले आहे, त्यानुसार ‘या वादग्रस्त जिमखान्याचा ताबा संस्थेकडे दिल्यास त्याचे त्वरित ‘स्वराज्यरक्षक छत्रपती श्री संभाजीराजे भोसले जिमखाना’ असे नामकरण करण्यात येईल. तसेच, या मैदानावर खेळाडूंना पारंपरिक खेळांचे प्रशिक्षण, ज्यात दुधारी तलवारबाजी, दांडपट्टा, मल्लखांब यांसारख्या मर्दानी खेळांचे निःशुल्क प्रशिक्षण तसेच मैदानी खेळ जसे की खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी आणि क्रिकेट यांसारख्या खेळांसाठी मैदान सदैव खुले राहील.’ असे नमूद केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खेलो इंडिया अभियानाला बळकटी देण्याचा मानस संस्थेने व्यक्त केला आहे.
गिरगावकर प्रतिष्ठानचे कुणाल लिमजे यांनी या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांनाही रवाना केल्या आहेत. ‘धनशक्ती आणि पारंपरिक हक्कांच्या लढाईत गरिबांच्या मुलांची मैदाने हिरावली जाऊ नयेत,’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. आता जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकार या ऐतिहासिक मैदानाचा ताबा सामाजिक संस्थेकडे देऊन खेळाडूंचा वनवास संपवणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
