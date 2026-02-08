जे. जे. सुपर स्पेशालिटी प्रकल्प पुन्हा रखडला
जे. जे. सुपरस्पेशालिटी प्रकल्प पुन्हा रखडला
पाचवी अंतिम मुदतही संपली; आणखी दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जे. जे. रुग्णालय परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचे बांधकाम अद्यापही अपेक्षित गतीने पूर्ण होऊ शकलेले नाही. हे रुग्णालय २०२३ पर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते; मात्र वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण न झाल्याने आता प्रकल्पाची पाचवी अंतिम मुदतही संपली आहे. परिणामी, मुंबईकरांना या अत्याधुनिक सार्वजनिक आरोग्य सुविधेसाठी किमान आणखी दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
जे. जे. रुग्णालय परिसरात सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याची संकल्पना २०१० मध्ये मांडण्यात आली होती. २०१४ मध्ये सर्व प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर २०१९ मध्ये भूमिपूजन झाले, तर जुलै २०२० मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाची वर्कऑर्डर देण्यात आली. ठेकेदाराला ३६ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याची अट होती; मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ सुमारे २९ टक्के कामच पूर्ण झाले आहे.
काम वेळेत न झाल्यामुळे संबंधित ठेकेदारावर आतापर्यंत सुमारे तीन कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. पाचवी मुदत चुकल्याने आता आणखी दंडात्मक कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पातील कॅथलॅबचे स्थलांतर हा सर्वांत जटिल टप्पा मानला जात आहे. यामध्ये भिंती काढणे, नवीन मार्ग तयार करणे तसेच अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची पुनर्स्थापना करावी लागणार आहे. याशिवाय लिफ्ट बसवणे, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), वीज केंद्र आणि विविध तांत्रिक यंत्रणांची उभारणीही अद्याप अपूर्ण आहे. तीन लिफ्टचे साहित्य बांधकामस्थळी पोहोचले असून त्यांची बसवणूक पूर्ण होण्यासाठी सुमारे दीड महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कोरोनाच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे बांधकाम दीर्घकाळ बंद होते. त्यानंतर झाडतोड आणि जुन्या इमारती पाडण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळण्यास विलंब झाला. खोदकामादरम्यान दगड लागल्यानेही प्रकल्पाच्या कामात अडथळे निर्माण झाले.
हे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय दोन तळमजल्यांसह दहा मजली असणार असून त्यामध्ये १,२०० खाटा उपलब्ध होतील. रुग्णालयात सर्व प्रमुख सुपरस्पेशालिटी विभाग, २५ शस्त्रक्रिया कक्ष, कॅथलॅब तसेच व्हीव्हीआयपी वॉर्डची सुविधा असणार आहे; मात्र प्रकल्प रखडल्याने मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण कायम राहणार आहे.
जे. जे. सुपरस्पेशालिटी प्रकल्प : (थोडक्यात)
नियोजित पूर्णता : २०२३
आतापर्यंतची प्रगती : २९ टक्के
एकूण विंग : ४
अपूर्ण विंग : २ (ए आणि बी)
आतापर्यंत चुकलेल्या मुदती : ५
ठेकेदारावर लावलेला दंड : सुमारे तीन कोटी रुपये
या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील सुरुवातीच्या दोन विंग या वर्षअखेर सुरू होण्याची शक्यता आहे; मात्र याबाबत अंतिम निर्णय वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून घेतला जाईल.
- डॉ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, जे. जे. रुग्णालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.