काळा घोडा महोत्सवात तृतीयपंथीयांच्या पंखांना बळ
उमंग बचत गटाकडून ९० हजारांची विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : काळा घोडा कला महोत्सवात उमंग या तृतीयपंथी बचत गटाच्या दालनाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या बचत गटाच्या माध्यमातून हस्तकलेच्या वस्तू तयार केल्या. या कला महोत्सवाच्या उत्सवात अवघ्या तीन दिवसांत या बचत गटाने ९० हजार रुपयांच्या वस्तूंची विक्री केली आहे.
तृतीयपंथींना सामाजिक प्रतिष्ठा आणि हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये के पश्चिम विभागात योगी राणी आणि त्यांच्या नऊ सहकाऱ्यांनी मिळून उमंग बचत गटाची स्थापना केली. महापालिकेतर्फे या गटाला सुरुवातीला १० हजार रुपयांचे अनुदान आणि आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले. योगी राणी यांच्याकडे असलेली आभूषणे बनविण्याची कला त्यांनी सहकाऱ्यांनाही शिकवली. या बचत गटाचा प्रवास आता काळा घोडासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या महोत्सवापर्यंत पोहोचली आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून नवकलाकारांना सतत ऊर्जा मिळत असते. यंदाच्या उत्सवात नियोजन विभागाच्या संचालक डॉ. प्राची जांभेकर यांच्या पुढाकाराने या उमंग बचत गटाला प्रदर्शनासाठी दालन उपलब्ध करून देण्यात आला. ज्यूट बॅग्स, आकर्षक आभूषणे आणि विविध शोभेच्या वस्तूंनी सजलेल्या या दालनाला ग्राहकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. संपूर्ण महोत्सवात सर्वात कमी दर आणि सर्वोत्तम डिझाइन्स असलेले दालन म्हणून उमंग बचत गटाचे कौतुक केले जात आहे.
संधी मिळाल्यास आम्ही सन्मानाने जगू!
उमंग बचत गटाच्या यशाबद्दल योगी राणी यांनी सांगितले, की आम्हाला आमची कला आणि कौशल्य दाखविण्यासाठी या उत्सवात मोठी संधी मिळाली. तीन दिवसांत ९० हजार रुपयांची विक्री होणे, ही आमच्या उदरनिर्वाहासाठी मोठी बाब आहे. आम्हाला अशी संधी मिळाल्यास आम्ही सन्मानाने जगू शकतो.
