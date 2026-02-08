फोर्टचा ऐतिहासिक वाडिया टॉवर पुनरुज्जीवित!
फोर्टचा ऐतिहासिक वाडिया टॉवर पुनरुज्जीवित!
काळा घोडा असोसिएशन व महापालिकेचा संयुक्त उपक्रम; २०१६ पासून सुरू असलेले काम पूर्णत्वाला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : दक्षिण मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील ऐतिहासिक बोमनजी होर्मसजी वाडिया क्लॉक टॉवरचा मागील दशकभरापासून सुरू असलेला जीर्णोद्धार पूर्णत्वाला आला आहे. नव्याने झळाळी देण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक क्लॉक टॉवरचे उद्या (ता. ९) उद्घाटन होणार आहे.
काळा घोडा असोसिएशन आणि मुंबई महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. शहराच्या सांस्कृतिक स्मृतीचे जतन आणि ऐतिहासिक वारसा जपण्याची ही लढाई असल्याचे प्रसिद्ध वास्तूरचनाकार विकास दिलावरी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
या क्लॉक टॉवरच्या जीर्णोद्धाराला २०१६मध्ये सुरुवात झाली. त्या वेळी हा टॉवर पालिकेने धोकादायक घोषित केला होता. कारण या टॉवरचे बांधकाम इंटरलॉक पद्धतीने म्हणजे दगडांना एकमेकांमध्ये अडकवून न करता दगड एकावर एक रचून करण्यात आले होते. त्यामुळे काळाच्या ओघात गिलावे सुटून संरचना जीर्ण झाली होती. तांत्रिकदृष्ट्या हेच सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे दिलावरी यांनी सांगितले. दिलावरी याकडे मुलजी जेठा फाउंटन, फ्लोरा फाउंटन, फोर्ट आणि काळा घोडा परिसरातील अनेक ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनाचा दांडगा अनुभव आहे. तोच अनुभव पणाला लावून त्यांनी हे शिवधनुष्य उचलले. सुरुवातीला संरचनेच्या सभोवताली वाढलेली रस्त्यांची उंची, संरचनेखालची पाणी आणि सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था आणि वाढलेल्या रहदारीमुळे संरचना कमकुवत होऊन टॉवर कोसळण्याचा मोठा धोकाही निर्माण झाला होता. त्यामुळे सर्वप्रथम दिलावरी यांनी संरचना स्थिर करण्यासाठी आणि तिचं बाह्य स्वरूप अबाधित राखण्यासाठी आरसीसीचे भक्कम बांधकाम करून त्याला मजबुती दिली.
उर्वरित भागात असलेली शिल्पंही पुनर्संचयित केली. वास्तूतील नक्षीकाम, शिलालेख यांची दुरुस्ती, परिसरात वाढलेली झुडपे साफ केली, वाळवी प्रतिबंधक उपाय करून वास्तूचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. वास्तूभोवती असलेले अतिक्रमण हटवणेही मोठे आव्हान होते. पुढे वास्तूची मूळ ओळख असलेले घड्याळही यंत्रणा न बदलता पुनर्संचयित केले गेले. सध्या काळा घोडा असोसिएशनच्या तज्ज्ञांमार्फत त्याची वार्षिक देखभाल केली जाते.
उत्खननात सापडलेले पारशी वास्तुकलेचा नमुना असलेले दिव्यांच्या कोनाड्यांचाही वापर केला गेला आहे. त्यामुळे वास्तूला पुनरुज्जीवन मिळतानाच वास्तूचं मूळ ऐतिहासिक सौंदर्य जपण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिलावरी सांगतात. मागील दोन वर्षांपासून या टॉवरच्या देखरेखीवरही तेवढ्याच बारकाईने काम सुरू आहे. त्यामध्ये किरकोळ दुरुस्ती, कुंपणाचे रंगकाम आणि घड्याळाच्या सर्व्हिसिंगचा समावेश आहे. त्यासाठी रुस्तमजी ग्रुपकडून आर्थिक सहाय्य मिळाल्याचेही दिलावरी यांनी सांगितले.
अनेकदा वाडिया क्लॉक टॉवर आणि राजाबाई क्लॉक टॉवरची तुलना होते; परंतु राजाबाई टॉवरच्या भव्य गॉथिक स्थापत्य शैलीतील असून वाडिया क्लॉक टॉवर तुलनेने लहान तरी फोर्ट परिसराच्या दैनंदिन जीवनात खोलवर रुजलेला आहे. पारशी प्रतीकांनी सजलेली ही वास्तू मुंबईच्या वारशात आपले स्थान राखून आहे.
वाडिया क्लॉक टॉवरचा इतिहास
बोमनजी होर्मुसजी वाडिया हे पारशी समुदायातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होते. १८२६ ते १८५१ काळात पारशी पंचायतीचे ते विश्वस्त होते. त्याचप्रमाणे १८३४ पासून सलग ११ वर्षे ‘जस्टिस ऑफ पीस’ म्हणूनही कार्यरत होते. त्यांची शहराच्या कार्याप्रति कृतज्ञता म्हणून ३ जुलै १८६२ त्यांचे निधन झाल्यानंतर दहा वर्षांनी १८७२ मध्ये त्यांच्या स्मरणार्थ क्लॉक टॉवरसह सहा पाणपोया उभारण्यात आला. सोराबजी शापूरजी बेंगालीच्या नेतृत्वाखाली निधी गोळा करून १८७६ मध्ये सहा पाणपोया लोकांसाठी खुल्या केल्या. एका पत्रामध्ये सोराबजी यांनी वास्तूसाठी १९,४५१ रुपये खर्च नमूद केला आहे. टॉवरची स्थापत्यशैली प्राचीन पर्शियन असून २५०० वर्षांपूर्वीच्या क्युनेइफॉर्म लिपीमधील अक्षरे त्याच्या तिन्ही बाजूंना कोरल्याचेही पत्रात लिहिले होते. २०१७ मध्ये टॉवरला युनेस्कोच्या विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
