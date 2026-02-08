म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या घरांसाठी मंगळवारी सोडत
मुंबई, ता. ८ : म्हाडाचा विभागीय घटक पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका व ‘पीएमआरडीए’सह सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतील ४,१८६ सदनिकांच्या विक्रीसाठी मंगळवार १० फेब्रुवारी रोजी दुपारी सोडत काढली जाणार आहे. या लॉटरीला सर्वसामान्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, ४,२८६ घरांसाठी तब्बल दोन लाख १५ हजार ९६५ अर्ज आले आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या शरदचंद्र पवार सभागृहात पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते हा सोडतीचा कार्यक्रम होणार असून, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. ४,१८६ सदनिकांसाठी एकूण २,५८,८३२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत, त्यातील दोन लाख १५,९६५ अर्जदारांनी अनामत रकमेचा भरणा केलेला असून, त्यांचा सोडतीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. पुणे मंडळातर्फे सोडतीसाठी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोडतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.
