मुंबईतील हवामानाचा पारा घसरणार!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : हवामान अभ्यासक हृषीकेश आंग्रे यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, मुंबई आणि परिसरात पुन्हा एकदा थंडीचे पुनरागमन होणार असून, पुढील ४८ तासांत तापमानात लक्षणीय घट होणार आहे. २०२५-२६ या वर्षातील हिवाळ्याची ही शेवटची लाट (विंटर स्पेल) असेल, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
आंग्रे यांच्या मते, उत्तर दिशेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या प्रवाहामुळे रात्रीच्या तापमानात मोठी घट होईल. मुंबई आणि उपनगरातील अनेक भागांत तापमान पुन्हा एकदा २० अंश सेल्सिअसच्या खाली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे रात्री आणि पहाटेचा गारवा अधिक तीव्र असेल. पुढील काही दिवसांत वातावरणात बदल अपेक्षित असून दुपारी हवामान प्रामुख्याने सुखद आणि आल्हाददायक असेल. ९ आणि १० फेब्रुवारीची सकाळ अधिक थंड असेल, त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा एकदा हुडहुडी भरू शकते. हा २०२५-२६च्या हिवाळ्यातील शेवटचा थंड काळ असेल. यानंतर थंडी हळूहळू निरोप घेईल. दरम्यान, हा गारवा फार काळ टिकणार नसून, १३ व १४ फेब्रुवारीपासून तापमानाचा पारा पुन्हा चढू लागेल. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात उन्हाची तीव्रता वाढण्यास सुरुवात होईल, असेही आंग्रे यांनी स्पष्ट केले आहे. थंडीच्या या शेवटच्या टप्प्याचा आनंद घेतानाच, बदलत्या हवामानामुळे आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
