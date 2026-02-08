मुरबे बंदर प्रकल्पाच्या शिफारशींवर आक्षेप
पर्यावरणीय मूल्यमापनातील त्रुटींवर प्रश्न; चौकशीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या मुरबे ऑल-वेदर मल्टी-कार्गो बंदर प्रकल्पाला महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून (एमसीझेडएमए) देण्यात आलेल्या शिफारशींवर मच्छीमार संघटनांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. पर्यावरणीय मूल्यमापन प्रक्रिया अपूर्ण असून, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला आहे.
सातपाटी आणि मुरबे ही किनारी गावे मुख्यतः मासेमारीवर अवलंबून आहेत. या भागातील ५० हजारांहून अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मत्स्य व्यवसायाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित बंदर प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेवर तसेच सागरी पर्यावरणावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, ‘एमसीझेडएमएच्या बैठकीच्या अधिकृत नोंदींमध्येच अनेक त्रुटी नमूद करण्यात आल्या आहेत, कांदळवनासंदर्भातील अपूर्ण माहिती, मत्स्य व्यवसायावरील अपुरा परिणाम अभ्यास, सागरी जैवविविधतेतील त्रुटी तसेच सार्वजनिक सुनावणीत मांडलेल्या हरकतींचे योग्य मूल्यमापन न झाल्याचे मुद्दे नोंदवले गेले आहेत. तरीदेखील प्रकल्पाला पुढील मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.’ अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग यांच्याकडे तक्रारी दाखल करून संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र लोकायुक्तांकडेही तक्रार करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या तक्रारीत भ्रष्टाचाराचे आरोप नसून प्रक्रियात्मक त्रुटींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर
समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल म्हणाले, ‘बंदर प्रकल्पामुळे हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होईल. आमच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णय पारदर्शक अभ्यास आणि प्रभावी जन सुनावणीशिवाय घेऊ नयेत.’ अंतिम मंजुरीपूर्वी स्वतंत्र व सखोल पर्यावरणीय अभ्यास करावा; तोपर्यंत प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी स्थानिक मच्छीमार व ग्रामस्थांनी केली आहे.
