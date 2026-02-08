दादर-हुबळी एक्स्प्रेस आता एलएचबी डब्यांसह धावणार!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : प्रवाशांची सुरक्षितता आणि प्रवासाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मध्य रेल्वेने दादर- हुबळी- दादर एक्स्प्रेसच्या डब्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक १७३१८/१७३१७ या एक्स्प्रेसचे विद्यमान ‘आयसीएफ’ डबे बदलून त्याऐवजी अत्याधुनिक ‘एलएचबी’ डबे जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी होणार आहे.
सुधारित एलएचबी रचनेसह ही गाडी दादर स्थानकातून २५ फेब्रुवारी २०२६पासून, तर हुबळी स्थानकातून २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून धावणार आहे. एलएचबी डबे अधिक सुरक्षित, कमी धक्के जाणविणारे आणि वेगवान प्रवासासाठी उपयुक्त मानले जातात. अपघाताच्या प्रसंगी नुकसानाचे प्रमाणही तुलनेने कमी राहते.
या गाडीला एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, तीन वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, सात शयनयान, तीन सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक सामान्य द्वितीय श्रेणीसह गार्ड ब्रेक व्हॅन आणि एक जनरेटर व्हॅन अशी सुधारित रचना असणार आहे. या बदलामुळे दादर ते हुबळी मार्गावरील प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक सुविधांनी युक्त प्रवासाचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली.
