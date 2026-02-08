हज यात्रेकरूंसाठी वैद्यकीय तपासणी व लसीकरण अनिवार्य
हज यात्रेकरूंसाठी वैद्यकीय तपासणी व लसीकरण अनिवार्य
मुंबईतील दोन महापालिका रुग्णालयांत व्यवस्था
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या यात्रेकरूंची वैद्यकीय तपासणी आणि लसीकरण सक्तीचे करण्यात आले असून, यासाठी मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय केंद्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. सौदी अरेबिया सरकारने हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या सर्व भाविकांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य केली असून, काही ठराविक आजार आढळल्यास संबंधित यात्रेकरूंना ‘अनफिट’ घोषित करण्यात येणार आहे.
यात्रेकरूंनी तपासणीसाठी स्वतःची वैद्यकीय नोंद तसेच ताजे अहवाल सोबत आणणे आवश्यक असून, यात रक्तातील साखर तपासणी, मूत्रपिंड कार्य तपासणी, यकृत कार्य तपासणी, एक्स-रे, ईसीजी, महिलांसाठी गर्भधारणा तपासणी आणि गर्भवती असल्यास सोनोग्राफी यांचा समावेश आहे. प्राथमिक अहवालात काही त्रुटी आढळल्यासच अतिरिक्त तपासण्या महापालिकेच्या केंद्रांत करण्यात येतील. लसीकरणाबाबत कळविण्यात आले की, सर्व ‘फिट’ यात्रेकरूंना क्यूएमएमव्ही लस देण्यात येईल. ६५ वर्षांवरील यात्रेकरूंना एसआयव्ही लस दिली जाणार असून, ओपीव्ही लस देण्यात येणार नाही. कोविड लसीकरणाचे प्रमाणपत्र आरोग्य कार्डावर नमूद करणे बंधनकारक आहे. आरोग्य कार्ड भरण्याची जबाबदारी हज समितीच्या प्रशिक्षकांकडे राहणार असून, त्याच माहितीची नोंद आरोग्य पोर्टलवर करण्यात येईल. हज समितीकडून कूपर रुग्णालयासाठी आसिफ खान आणि सलमान खान, तर बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी जाहिद मुनशी आणि अली अकबर गोधरावाला यांची प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाने सर्व संबंधितांनी या प्रक्रियेत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
चार हजार यात्रेकरू जाण्याचा अंदाज
मुंबई आणि उपनगरातून सुमारे चार हजार यात्रेकरू हजसाठी जाणार असल्याने राज्य हज समिती आणि महापालिका प्रशासनात याबाबत चर्चा होऊन कूपर रुग्णालय आणि बालासाहेब ठाकरे ट्रॉमा केअर सेंटर या दोन रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी ३०० यात्रेकरूंच्या तपासणीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात्रेकरूंना १५० जणांच्या गटात विभागून तपासणी व लसीकरण प्रक्रिया राबवली जाणार असून, प्रत्येक गटासाठी प्रशिक्षक नेमण्यात आले आहेत.
