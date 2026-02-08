रस्ता सुरक्षेचे नियम पाळा!
ऊर्मिला मातोंडकर यांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबईकरांनी रस्ता सुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत व स्वतःसह इतरांचेही प्राण सुरक्षित ठेवावेत, असे आवाहन सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर यांनी केले.
रस्ता सुरक्षा जनजागृती अभियान २०२६अंतर्गत वडाळा आरटीओ यांच्या वतीने आज आयोजित करण्यात आलेल्या ‘फन रन वॉक’ या विशेष कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार) पल्लवी कोठावदे, गुरुप्रीत रंधवा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या उपक्रमामध्ये सुमारे ६०० धावपटूंनी सहभाग नोंदवला. विशेष म्हणजे, वय वर्षे पाच ते ८० या वयोगटातील नागरिक, शालेय विद्यार्थी, महिला धावपटू यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. या वेळी भीमनवार म्हणाले, की रस्ता सुरक्षितता हे आपल्या सर्वांचे आद्य कर्तव्य आहे. मोटार वाहनांचा सुरक्षित वापर करून अपघातविरहित मुंबई घडवू या. डॉ. अविनाश ढाकणे म्हणाले, की मुंबईचे जागतिक स्तरावर महत्त्व असून रस्ते वाहतूक सुरक्षिततेत आदर्श निर्माण करण्याची गरज आहे. कार्यक्रमात सहभागी ज्येष्ठ नागरिक, शालेय विद्यार्थी व महिला धावपटूंचा रस्ता सुरक्षा शुभंकर देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. मोटार वाहन विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, वाहतूक विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी तसेच मुंबई परिसरातील धावपटूंनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून हा उपक्रम यशस्वी केला.
