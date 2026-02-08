उपमुख्यमंत्र्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी ‘बहिणी’ घालणार साकडे
राज्यभरातील देवस्थानांत प्रार्थना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : शिवसेना मुख्य नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून, सोमवारी (ता. ९) राज्यातील प्रमुख मंदिरांमध्ये ‘लाडक्या बहिणीं’च्या वतीने महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिंदे यांच्या लोककल्याणाचे कार्य निरंतर सुरू राहावे आणि त्यांना जनसेवेसाठी अधिक बळ मिळावे, या भावनेतून राज्यातील महिला सामूहिक प्रार्थना करणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्या ६२व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. यानिमित्ताने राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांवर सायंकाळी ७ वाजता एकाच वेळी महाआरती होणार आहे. यामध्ये पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर, देहू-आळंदी, तुळजापूरची भवानी माता, कोल्हापूरची अंबाबाई व जोतिबा मंदिर, शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, अक्कलकोटचा स्वामी समर्थ महाराज मठ, जेजुरीचे खंडोबा मंदिर, नाशिकचे त्र्यंबकेश्वर व काळाराम मंदिर, तसेच शेगावचे गजानन महाराज मंदिर यांसह सर्व प्रमुख देवस्थानांचा समावेश आहे. शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी या उपक्रमाबाबत माहिती देताना सांगितले, की ‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शब्द पाळणारे नेते आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी राज्यातील अडीच कोटी महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. या योजनेमुळे महिला स्वावलंबी झाल्या असून, त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी राज्यभरातील बहिणी त्यांच्या निरोगी दीर्घायुष्यासाठी साकडे घालणार आहेत.’’
...
केवळ धार्मिक विधी, प्रार्थना
महायुतीचे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यंदा आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कोणताही जाहीर जल्लोष न करता, केवळ धार्मिक विधी आणि प्रार्थनेच्या माध्यमातून हा दिवस साजरा केला जाणार आहे.
