कोकण रेल्वेच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णयाची मागणी
विलीनीकरण, अधिभार रद्दसह सहा मागण्यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावून केंद्र शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्रचे सचिव अक्षय सरोज मधुकर महापदी यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कोकण रेल्वे ही कोकण विभागातील लाखो प्रवाशांची जीवनवाहिनी असून, राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक व पर्यटन विकासात तिचे मोठे योगदान आहे. मात्र, अनेक महत्त्वाचे विषय दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने प्रवाशांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण तातडीने करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य विधिमंडळात घोषणा करण्यात आली होती. तसेच मे २०२५ मध्ये रेल्वेमंत्र्यांना पत्र पाठविण्यात आले होते. स्थापना करारानुसार २००८-०९ मध्येच विलीनीकरण अपेक्षित असताना अद्याप कार्यवाही न झाल्याची खंत निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
अधिभार रद्दची मागणी
कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांकडून १९९३ पासून आकारण्यात येणारा ४० टक्के अधिभार अन्यायकारक असून, तो तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सावंतवाडी टर्मिनस प्रकल्प पूर्ण करून तेथे कोचिंग डेपो उभारावा, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
दुहेरीकरणाला गती द्या
मार्गावरील वाढती वाहतूक लक्षात घेता संपूर्ण कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. विलीनीकरण झाल्यास केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊ शकतो; अन्यथा संबंधित राज्यांनी हिस्सेदारीनुसार निधी द्यावा, असे निवेदनात नमूद आहे.
वेगवाढ व सिग्नलिंग सुधारणा
तसेच मुंबई-मडगाव-मंगळुरू मार्गाचा कमाल वेग ताशी १६० किमीपर्यंत वाढविणे आणि मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान स्वयंचलित ब्लॉक सिग्नलिंग बसविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोकण विभागाच्या विकासासाठी व प्रवाशांच्या सोयीसाठी राज्य शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा समितीने व्यक्त केली आहे.
सुविधा तातडीने सुरू करा
रत्नागिरी येथे बंद असलेली मेंटेनन्स पिट लाइन व ट्रेन वॉटरिंग सुविधा पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. क्रू बदलासाठी सर्व गाड्या थांबत असतानाही पाणी भरण्यासाठी इतर स्थानकांवर अतिरिक्त थांबे घ्यावे लागत असल्याने वेळेचा अपव्यय होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
