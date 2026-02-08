मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार करू : रितू तावडे
मुंबई, ता. ८ : ‘मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार करू,’ अशी आक्रमक भूमिका भाजपच्या महापौरपदाच्या उमेदवार रितू तावडे यांनी रविवारी (ता. ८) घेतली.
मुंबईच्या नियोजित महापौर रितू तावडे यांनी बांगलादेशींविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने त्यांच्या भूमिकेचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. तावडे यांनी सांगितले की, ‘मुंबईतील बांगलादेश यांना हद्दपार करू, त्यांच्या जवळील कागदपत्रांची पडताळणी करू आणि त्यांना बांगलादेशात धाडू, घुसखोर बांगलादेशी नागरिकांमुळे मुंबईच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,’ असे त्या म्हणाल्या. दुसरीकडे शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी नियोजित महापौर रितू तावडे यांच्या या वक्तव्याचा चांगला समाचार घेतला, खासदार राऊत म्हणाले, ‘बांगलादेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतातील २३० जणांच्या हत्या झाल्या आहेत, हिंदूंची मंदिरे आणि घरे उद्ध्वस्त केले जात आहेत.’ हिंदूंना मारणाऱ्या बांगलादेशींना काही कोटी रुपये दिले असून अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद केल्याची टीकाही खासदार संजय राऊत यांनी केली.
