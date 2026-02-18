कूपर रुग्णालयात पित्ताशय शस्त्रक्रिया ठप्प
लेप्रोस्कोपी यंत्रणा महिन्यांपासून बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : विलेपार्ले येथील कूपर रुग्णालयामध्ये पित्ताशयातील खडे काढण्याची (गॉल ब्लॅडर) शस्त्रक्रिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून होत नाही. लेप्रोस्कोपी शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा खराब झाल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कूपर रुग्णालयात दरमहा सरासरी ३० पेक्षा अधिक पित्ताशयाच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात होत्या; मात्र गेल्या सुमारे सहा महिन्यांपासून डॉक्टरांना एकही शस्त्रक्रिया करता आलेली नाही. याचा फटका थेट रुग्णांना बसत आहे.
उपनगरातील रहिवासी सावित्री गिरी यांनी सांगितले, की नोव्हेंबर महिन्यात पोटात तीव्र वेदना झाल्यानंतर त्या कूपर रुग्णालयात गेल्या होत्या. तपासणीत पित्ताशयात खडे असल्याचे निदान झाले. डॉक्टरांनी एक महिन्यानंतर शस्त्रक्रियेसाठी बोलावले; मात्र रुग्णालयात आल्यानंतर फक्त नंबर देऊन घरी पाठवण्यात आले. अद्याप शस्त्रक्रियेसाठी कोणताही फोन आलेला नाही.
रुग्णालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की सध्या उपलब्ध असलेली लेप्रोस्कोपी प्रणाली कालबाह्य झाली आहे. २०१७ मध्ये दान स्वरूपात मिळालेली ही मशीन आता पूर्णपणे वापरण्यायोग्य राहिलेली नाही. अलीकडे त्यात तांत्रिक बिघाड झाला होता; मात्र संबंधित कंपनीने स्पष्ट केले, की हे मॉडेल आता दुरुस्त करता येणार नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, कूपर रुग्णालयात दोन लेप्रोस्कोपी यंत्रणा होत्या. त्यापैकी एक उच्च दर्जाचा स्पष्ट व्हिजन देणारी प्रणाली मेंटेनन्सनंतर पूर्णपणे बंद पडली आहे. दुसरी प्रणाली सिंगल-चिप तंत्रज्ञानावर आधारित असून त्याचा व्हिजन अत्यंत कमी दर्जाचा आहे. लेप्रोस्कोपी शस्त्रक्रियेसाठी स्पष्ट आणि उच्च दर्जाचा व्हिजन अत्यंत आवश्यक असतो. कमी दर्जाच्या प्रतिमेमुळे शस्त्रक्रिया करताना रुग्णाचा धोका वाढू शकतो. या विषयावर कूपर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि महापालिकेचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
पालिकेकडे प्रस्ताव
नवीन लेप्रोस्कोपी मशीन खरेदीसाठी रुग्णालय प्रशासनाने मुंबई महापालिकेकडे प्रस्ताव पाठवला होता; मात्र या प्रस्तावात काही तांत्रिक त्रुटी असल्याने तो परत पाठवण्यात आला. आवश्यक दुरुस्त्या करून प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यात आला आहे; मात्र मशीन खरेदीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
