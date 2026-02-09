विलेपार्लेत इमारतीला आग; वृद्धेचा मृत्यू
विलेपार्लेत इमारतीला
आग; वृद्धेचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : विलेपार्ले पूर्वेतील १३ मजली निवासी इमारतीच्या शेवटच्या मजल्यावर आज सकाळी लागलेल्या आगीत ६३ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. भावना सात्रा असे मृत महिलेचे नाव आहे. या दुर्घटनेत अजून एक महिला जखमी झाली आहे. तीन तासांनी या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. आगीमुळे इमारतीत सर्वत्र धूर पसरला हाेता. या दुर्घटनेनंतर वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला हाेता.
फिरोजशाह मेहता रोडवर असलेल्या ‘सुविधा पर्ल’ या इमारतीत साेमवारी (ता. ९) सकाळी ९.५०च्या सुमारास ही आग लागली. ही इमारत तळमजला अधिक १३ मजल्यांची आहे. या इमारतीच्या १३व्या मजल्यावर हा आगीचा भडका उडाला होता. अग्निशमन दलाने ‘स्तर-१’ची आग घोषित केले. आगीचे कारण अद्याप समजू शकलेले नसून, शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेचे अग्निशमन दल, पोलिस, स्थानिक प्रभागाचे कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली हाेती. पाच फायर इंजिन, दाेन जम्बो टँकर, दाेन अत्याधुनिक वॉटर टँकर, एक हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म आणि एक टर्न टेबल लॅडर अशी यंत्रणा घटनास्थळी तैनात होती. अथक प्रयत्नांनंतर दुपारी १२.५०च्या सुमारास या आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात आले. आगीमुळे इमारतीत प्रचंड प्रमाणात धूर पसरला हाेता. जखमी अवस्थेत दाेन महिलांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र यातील भावना सात्रा यांना डाॅक्टरांनी मृत घाेषित केले. अन्य जखमी अनेरी (वय ३४) यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे नानावटी रुग्णालयाने सांगितले.
