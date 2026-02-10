पी. एन. गाडगीळ ज्वेलर्सला नऊ महिन्यांत ७,१९४ कोटींचा महसूल
मुंबई, ता. १० : पी. एन. गाडगीळ ज्वेलर्सने डिसेंबरअखेरीस संपलेल्या नऊ महिन्यांत सात हजार १९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला असून, त्यांच्या करोत्तर नफ्यात १०४.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या नऊ महिन्यांत त्यांना ३१९ कोटी रुपये निव्वळ नफा मिळाला. यात मागील वर्षीच्या याच नऊ महिन्यांपेक्षा ४.४ टक्के वाढ झाली. त्यांच्या एकूण व्यवहारांमध्ये छोट्या ग्राहकांचा वाटा ८३.२ टक्के आहे. या कालावधीत त्यांच्या प्रत्येक दुकानाचा सरासरी महसूल १०९ कोटी रुपये होता. तर प्रत्येक स्टोअरमागील निव्वळ नफा चार कोटी ८४ लाख रुपये होता. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक दुकानाची कार्यक्षमता आणि नफाक्षमताही दिसून आली, असे कंपनीचे सीएमडी सौरभ गाडगीळ म्हणाले.
या कालावधीच्या विक्रीचा विचार केला तर चांदीने ९६ टक्के मूल्यात वाढ दाखवली, तर ५६ टक्के वजनात वाढ दाखवली. तर हिऱ्यांच्या विक्रीमध्येदेखील मागील वर्षीपेक्षा ५० टक्के वाढ झाली. दसऱ्याच्या एकाच दिवशी १९० कोटी रुपयांची विक्री झाली. यातील वार्षिक वाढ ६४ टक्के होती. दिवाळीत ६०६ कोटी रुपयांची विक्री झाली. त्यातील वार्षिक वाढ ७४ टक्के होती. त्यांच्या दुकानांना भेट देणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत ३३ टक्के वाढ झाली आणि आलेल्या ग्राहकांपैकी ९४ टक्के ग्राहकांनी काहीतरी खरेदी केली. त्यांच्या दुकानातील व्यवहारांची संख्या ३५ टक्क्यांनी वाढली. त्यांच्या प्रत्येक व्यवहाराचे सरासरी मूल्य एक लाख रुपये होते.
