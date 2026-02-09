वाढत्या उष्णतेमुळे मुंबईकर हैराण
वाढत्या उष्णतेमुळे मुंबईकर हैराण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : उन्हाने मुंबईकरांना फेब्रुवारीमध्येच वेठीस धरले आहे. त्यातच झालेल्या हवामान बदलांमुळे रुग्णांची संख्याही वाढली आहे. अनेकजण सर्दी, खोकला, ताप आदी आजारांना बळी पडत आहेत. परिणामी, वाढत्या उन्हाच्या झळांमुळे डिहायड्रेशन टाळण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.
मुंबईतील भारतीय हवामान विभागाच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राने शहराच्या कमाल तापमानात दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यातच हवामान विभागाने सोमवारी (ता. ९) दिवसभरात तापमान २७ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. दिवसभरात उन्हामुळे मुंबईकरांची अवस्था अधिकच बिकट झाली. जे. जे. रुग्णालयाचे प्राध्यापक डॉ. मधुकर गायकवाड यांनी सांगितले, की मुंबईत सध्या उष्मा झपाट्याने वाढला आहे. परिणामी, अनेक आजार पसरू लागले आहेत. सर्दी, खोकला, ताप, श्वसनाचे आजार आदी रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सरकारी व खासगी रुग्णालयात दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी दाखल होत आहेत. जसजसा उष्मा वाढेल तसतसा डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो. त्यामुळे पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.