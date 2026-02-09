मुंबईला लुटण्याची भाजपची नवी खेळी
मुंबईला लुटण्याची भाजपची नवी खेळी
‘कंजेश्चन टॅक्स’वरून आदित्य ठाकरेंची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कुलाबा येथील भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबईतील वाहनांवर ‘कंजेश्चन टॅक्स’ आकारणी करण्याच्या मागणीचे पत्र महापालिकेला दिले आहे. या मागणीवर आमदार आदित्य ठाकरे यांनी समाचार घेतला असून, ‘भाजपने मुंबईला लुटण्याचा नवा मार्ग शोधला आहे,’ अशी टीका सोमवारी (ता. ९) त्यांनी केली.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ‘मुंबई देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल जमा करते; मात्र केंद्रातील भाजप सरकारच्या अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी कोणतीही ठोस तरतूद गेल्या अनेक वर्षांत करण्यात आलेली नाही, मुंबईचे उद्योग आणि रोजगार सातत्याने राज्याबाहेर नेले जात असतानाच, आता कष्टकरी मुंबईकरांवर नवीन करांचा बोजा लादण्याचे धाडस भाजपचे लोकप्रतिनिधी करत आहेत, भाजप सरकारच्या काळात रस्ते घोटाळा, सुशोभीकरण घोटाळा यांसारख्या अनेक प्रकरणांवरून प्रशासनावर ताशेरे ओढले गेले आहेत. एकीकडे रस्ते आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली घोटाळे करून मुंबई लुटायची आणि दुसरीकडे त्याच मुंबईकरांकडून अजून पैसे उकळण्याची मागणी करायची, हा भाजपचा दुटप्पीपणा आहे,’ अशी टीकाही आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. मकरंद नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू असल्याने त्यांच्या कंजेश्चन टॅक्स’च्या पत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे; मात्र हा प्रस्ताव केवळ नार्वेकर यांचा वैयक्तिक विचार आहे की भाजप या मुंबईविरोधी प्रस्तावाशी अधिकृतपणे सहमत आहे, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी विचारला आहे.
कंत्राटदारांनी रस्त्यांची वाट लावून मुंबईकरांचे घामाचे पैसे उधळले, त्याबद्दल भाजप जनतेला ‘कर परतावा’ देणार का, खासगी बस कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात कपात केल्याबद्दल भाजप उत्तर देणार का? मुंबईतील खालावलेल्या हवेच्या गुणवत्तेमुळे (एक्यूआय) मुंबईकरांच्या आरोग्याचे जे नुकसान होत आहे, त्यासाठी भाजप भरपाई देणार का? असे प्रश्न उपस्थित करून आदित्य ठाकरे यांनी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
