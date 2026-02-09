शहरात दुचाकी चोरांची धरपकड
शहरात दुचाकी चोरांची धरपकड
मुंबई, ता. ९ ः पोलिसांनी विविध कारवायांमध्ये दुचाकी चोरून अन्य शहरांत विकणाऱ्या तीन सराईत आरोपींना बेड्या ठोकल्या. पोलिसांनी गेल्या आठवडाभरात ही कारवाई करून आरोपींकडून चोरीच्या नऊ दुचाकी जप्त केल्या.
पहिल्या कारवाईत टिळकनगर येथून चोरी झालेल्या रॉयल एन्फिल्ड दुचाकीचा तपास करताना पोलिसांच्या हाती सीसीटीव्ही चित्रण लागले, त्याआधारे केलेल्या चौकशीत आरोपीचे नाव सुनील चौधरी ऊर्फ रिहान असे असून त्याच्याविरोधात मुंबईतील विविध पोलिस ठाण्यात १७ गुन्हे नोंद असल्याचे आढळले. मूळचा जळगावचा रहिवासी असलेला चौधरी सध्या कुटुंबासह बदलापूर येथे वास्तव्यास होता. टिळकनगर पोलिसांनी बदलापूर येथे सापळा रचून त्यास अटक केली. त्याच्याकडून चोरीच्या एकूण पाच रॉयल एन्फिल्ड दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या. चोरलेल्या दुचाकी तो अन्य शहरांत विकत असे. दुसऱ्या घटनेत विनानंबरप्लेट दुचाकीवरून घाटकोपर, असल्फा, मरोळ आदी भागात डिलिव्हरी पोहोच करणाऱ्या शांतनू राणे या तरुणास घाटकोपर पोलिसांनी ताब्यात घेत चौकशी केली. राणे चालवत असलेल्या दुचाकीचा चेसी क्रमांक तपासला असता तो घाटकोपरमधून चोरी झालेल्या एका दुचाकीचा असल्याचे आढळले. त्यानुसार राणेला अटक करण्यात आली. तर दोन दिवसांपूर्वी गोरेगावच्या फिल्मसिटी मार्गावर चोरी झालेल्या दुचाकीचा तपास करताना दिंडोशी पोलिसांनी सीसीटीव्ही चित्रणाआधारे सादिक शेख या सराईत गुन्हेगारास अटक करण्यात आली. चौकशीत त्याने चोरलेल्या आणखी दोन दुचाकी हस्तगत करण्यात पथकाला यश आले.
