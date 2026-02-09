वाढीव वेतन हप्त्यावरून संताप
वाढीव वेतन हप्त्यावरून संताप
एसटी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६च्या वेतनात २०२०-२०२४ या कालावधीचा ६,५०० रुपये वाढीचा हप्ता न मिळाल्याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. एसटी कामगार संघटनेने ११ फेब्रुवारीपर्यंत हप्ता अदा करण्याची अंतिम मुदत दिली असून, हा हप्ता न दिल्यास १२ फेब्रुवारीला राज्यभर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे.
एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले, की २०२०-२०२४ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६,५०० रुपयांची वाढ देण्यात आली होती, या थकबाकीची रक्कम ४८ समान हप्त्यांत नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५पासून मासिक वेतनासोबत अदा करण्याचे परिपत्रक जारी झाले आहे; मात्र जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६च्या वेतनात याचा हप्ता नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. या प्रकरणाबाबत संघटनेने ७ फेब्रुवारीला परिवहनमंत्री यांच्याशी संपर्क साधला. या वेळी त्यांनी १० फेब्रुवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळेल आणि तत्काळ वाटप होईल, असे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, ८ फेब्रुवारीला भोसरी येथील मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्थेत संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणी बैठकीत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वाढीव वेतन हप्त्यावरून नाराजी व्यक्त केली आणि ११ फेब्रुवारीपर्यंत हप्ता न मिळाल्यास १२ फेब्रुवारीला विभागीय कार्यालये, कार्यशाळांवर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनेने एसटी महामंडळाला पत्र लिहून मंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार तातडीने हप्ता अदा करण्याची विनंती केली असून, यापुढे असे दुर्लक्ष होणार नाही, याची खात्री देण्याची मागणी केली आहे.
