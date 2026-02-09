भरधाव कारच्या धडकेत दाम्पत्य जखमी
मुंबई, ता.९ : विद्याविहार येथील सोमय्या महाविद्यालय परिसरात भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीवरून प्रवास करणारे दाम्पत्य गंभीर जखमी झाले. हा अपघात शुक्रवारी (ता. ६) रात्री ११च्या सुमारास घडला. ही कार अल्पवयीन मुलगा चालवीत होता. याप्रकरणी टिळक नगर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह त्याच्या वडिलांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार घाटकोपरला राहणाऱ्या धूरमील पटेल (३३) यांचा परळ परिसरात प्लायवूड विक्रीचा व्यवसाय आहे. ते पत्नी मीनलसह सकाळी दुकानात जातात. रात्री सोबत घरी येतात. शुक्रवारी रात्री ते घरी परतत असताना सोमय्या महाविद्यालय परिसरात भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की पटेल दाम्पत्य २५ फूट अंतरावर फेकले गेले. अपघातानंतर जमा झालेल्या नागरिकांनी पटेल दाम्पत्याला राजावाडी रुग्णालयात दाखल केले, तर काहींनी कारचालक अल्पवयीन मुलाला त्याच्या वडिलांसह पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
