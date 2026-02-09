महिलांविषयक कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
महिलांविषयक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : महिलांवरील अत्याचार, छळ आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अधिक प्रभावी आणि काटेकोरपणे अमलात आणणे आवश्यक असल्याचे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले. विधान भवनात आयोजित बैठकीत कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, २००५ अधिक परिणामकारक करण्याबाबत, शक्ती विधेयकाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने पुढील दिशा ठरविण्याबाबत तसेच अर्नेशकुमार विरुद्ध बिहार राज्य या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणा याचिकेवर सोमवारी (ता. ९) सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या वेळी गोऱ्हे बोलत होत्या.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाचे संरक्षण अधिकारी आणि पोलिस विभागाच्या भरोसा सेलच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित जिल्हा व तालुका तर शहरात झोननिहाय समन्वय बैठका घेण्यात याव्यात, अशी स्पष्ट सूचना गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिली. पुढील एका महिन्यात या सर्व बाबतीत पाठपुरावा करून संबंधित विभागांनी तपशील ठरवावा, असेही सुचवण्यात आले. या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांंगितले. या बैठकीस पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, अपर पोलिस अधीक्षक अश्वती दोरजे, माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, उपसचिव डॉ. जयंत सरोदे, विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव सागर बोन्द्रे, गृह विभागाचे अवर सचिव जयसेन इंगोले आदी उपस्थित होते.
..
महिलांवरील अत्याचार हा समाजाच्या मनोवृत्तीशी निगडित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे फक्त कायदे कठोर करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी ही पारदर्शक, संवेदनशील आणि परिणामकारक असावी, त्यासाठी शासनाने एकत्रित प्रयत्न करणे, ही काळाची गरज आहे.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद
काय सूचना?
- राज्य यंत्रणांनी समन्वयासह संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज
- कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी, काटेकोरपणे राबवा
- जलद न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न
- पीडित महिलांना तातडीने संरक्षण आदेश मिळवून देणे
- पोटगी प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळणे
