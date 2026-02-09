कर थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस
कर थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस
महापालिकेची कारवाई सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : निर्धारित कालावधीमध्ये कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांना महापालिकेकडून जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. विहित मुदतीत कर भरणा न केल्यास संबंधित मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचे नोटिसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ता कर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत हा कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महापालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. पाठपुरावा करूनही मालमत्ता कर न भरल्यास ‘मागणीपत्र’ पाठवण्यात येते. यानंतरच्या मालमत्ताधारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रातील काही मोठ्या थकबाकीदारांकडून अद्याप कर भरणा करण्यात येत नसल्याने आणि त्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने जप्तीची नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. दंड रकमेसह थकबाकी रकमेचा यात समावेश आहे. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार लिलावाची कार्यवाही करण्यात येईल. यामुळे नोटीसप्राप्त मालमत्ताधारकांनी कारवाई टाळण्यासाठी तातडीने कर भरणा करावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
सर्वाधिक मालमत्ता थकबाकीदार
मेसर्स डीबीएस रिॲल्टी (एल विभागातील बारा मालमत्तांचा समावेश) - २३५ कोटी तीन लाख ३६ हजार ९९९ रुपये
मेसर्स रघुवंशी मिल्स् लिमिटेड (जी दक्षिण विभाग) - १४० कोटी ६१ लाख ६८ हजार ६३० रुपये
मेसर्स राजहंस असोसिएट्स (एस विभाग) - ४७ कोटी दोन लाख ९९ हजार ६८७ रुपये
मेसर्स आशापदारा डेव्हलपर्स (एच पूर्व विभाग) - ४४ कोटी ८७ लाख ८० हजार ००५ रुपये
मेसर्स सुमेर बिल्टकॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड (ई विभाग) - ३९ कोटी ३० लाख ४७ हजार ४९१ रुपये
समीर एन. भोजवानी (के पश्चिम विभाग) - ३१ कोटी ७३ लाख २३ हजार ४१६ रुपये
मेसर्स आमिर पार्कस् ॲण्ड ॲम्युझमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (पी दक्षिण विभाग) - २७ कोटी ७९ लाख ५५ हजार ०३९ रुपये
मेसर्स एस. डी. कॉर्पोरेशन (आर दक्षिण विभाग) - २१ कोटी ४३ लाख ४२ हजार १०९ रुपये
मेसर्स गॅलेक्सी कॉर्पोरेशन १० प्लॅनेट (एच पश्चिम विभाग) - २० कोटी २२ लाख ८२ हजार ६६२ रुपये
ए. आर. जाफर (डी विभाग) - २१ कोटी तीन लाख ३६ हजार ७५२ रुपये
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.