कामा रुग्णालयातील कर्करोग शस्त्रक्रियागृहाची रखडपट्टी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कामा रुग्णालय येथे कर्करोग शस्त्रक्रियेसाठी स्वतंत्र शस्त्रक्रियागृह उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे; मात्र सध्या उपलब्ध डॉक्टरांची मर्यादित संख्या, विद्यमान शस्त्रक्रियागृहांची स्थिती आणि विभागात आवश्यक असलेल्या सुधारणा लक्षात घेता हा निर्णय तात्पुरता मागे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, या निधीसंदर्भात रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे, तसेच अधिष्ठाता डॉ. जितेंद्र देशमुख यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
रुग्णालयातील विद्यमान संसाधनांचा प्रभावी वापर करताना, उपचारांची गुणवत्ता आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवांचा विस्तार करण्यावर सध्या भर दिला जात आहे. रुग्णालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या उपलब्ध असलेल्या शस्त्रक्रियागृहांमध्ये कर्करोगाशी संबंधित शस्त्रक्रिया करता येत असल्याचे डॉक्टरांचे मत आहे. त्यामुळे नव्या शस्त्रक्रियागृहाच्या प्रक्रियेबाबत टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याचा विचार सुरू असून, तोपर्यंत इतर आवश्यक वैद्यकीय सुविधांच्या बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. दुसरीकडे रुग्णालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की मंजूर निधीचा उपयोग रुग्णसेवा अधिक व्यापक आणि परिणामकारक करण्यासाठी कसा करता येईल, याबाबत सकारात्मक विचारमंथन सुरू आहे. सध्या ऑनकोलॉजी विभागात डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असून, अधिक रुग्णांना लाभ मिळावा, यासाठी रेडिओथेरपीची वेळ वाढविण्यात आली आहे. दरम्यान, किमोथेरपी सेवा सुरळीतपणे सुरू आहेत. कर्करोगासंदर्भातील उपचार सुरळीत सुरू राहावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू असून टाटा रुग्णालयातील रुग्ण ही येथे उपचार घेण्यासाठी येऊ शकतील का, यावर ही चर्चा सुरू आहे. यासह जुने ब्रॅकीथेरपी युनिट पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न होत असून, या विभागात नवीन यंत्रणा बसविण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा सुरू आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
