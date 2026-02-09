शासकीय रुग्णालयातील उपचार नि:शुल्कच
शासकीय रुग्णालयातील
उपचार नि:शुल्कच
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय रुग्णालयांतील तपासणी व उपचार हे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नि:शुल्क करण्यात आलेले असून, ते आजही पूर्वीप्रमाणेच नि:शुल्क आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-३मध्ये सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी ६ जून २०१५च्या शासन निर्णयातील शासन मान्य दर अनावधानाने समाविष्ट झाले आहेत. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकीय रुग्णालयात तपासणी व उपचार निःशुल्क करण्यात आले असल्याने नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-३ हे ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या शुद्धीपत्रकान्वये वगळण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिली आहे.
