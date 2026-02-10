गुजरातला समरसतेचे धडे का दिले नाहीत?
सरसंघचालकांच्या विधानावर राज ठाकरेंची टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबईतील कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाषिक आंदोलनांना ‘आजार’ संबोधल्याने राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भागवत यांच्या विधानाचा खरपूस समाचार घेतला. ‘भाषेबद्दलचे प्रेम तुम्हाला आजार वाटत असेल, तर गुजरातमध्ये जेव्हा उत्तर भारतीयांना पळवून लावले, तेव्हा तिथे जाऊन समरसतेचे धडे का दिले नाहीत’, असा सवाल राज ठाकरे यांनी त्यांना विचारला.
देशातील चार-पाच राज्यांतील लोकांच्या झुंडी दुसऱ्या राज्यात जातात, तेथील संस्कृती नाकारतात आणि भाषेचा अपमान करतात, तेव्हा स्थानिकांमध्ये रोष निर्माण होतो. ‘‘हा आजार नसून तो अन्यायकारक वागणुकीचा उद्रेक आहे. ही भावना केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर तमिळनाडू, कर्नाटक, बंगाल आणि पंजाबमध्येही तितकीच तीव्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या लोकांना गुजरातमधून पळवले, तेव्हा संघाने तिथे जाऊन भाषणे का ठोकली नाहीत? तिथे तुमची समरसता कुठे गेली होती? काही महिन्यांपूर्वी भय्याजी जोशी यांनी ‘मुंबईची भाषा केवळ मराठी नाही’ असे विधान करून मराठीजनांना डिवचले. संघ जर स्वतः अराजकीय म्हणत असेल, तर त्यांनी या भानगडीत पडूच नये. देशभरात हिंदी लादणाऱ्या केंद्र सरकारचे कान उपटण्याची हिंमत दाखवा आणि मग आम्हाला समरसतेच्या गोष्टी शिकवा,’’ अशा शब्दांत ठाकरेंनी टीका केली.
सरकारला खडे बोल कधी सुनावणार?
हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशभरात धिंगाणा सुरू आहे. कावड यात्रांमध्ये महिलांना बीभत्स नाचवले जात आहे. २०१४ मध्ये ‘बीफ एक्सपोर्ट’मध्ये भारत नवव्या क्रमांकावर होता, तो आज दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. गोहत्येचे राजकारण करून लोकांची माथी भडकवली जात आहेत. त्याविरोधात सरकारला खडे बोल कधी सुनावणार, असेही ठाकरे यांनी नमूद केले.
सरकारी यंत्रणेतून गर्दी
मोहन भागवत यांच्या व्याख्यानाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावर ठाकरे म्हणाले, ‘भागवतजी, ती मंडळी तुमच्या प्रेमापोटी आली नव्हती, तर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारी यंत्रणेच्या भीतीपोटी आली होती. एरवी या रटाळ व्याख्यानाकडे कोणी फिरकले नसते, त्यामुळे ती लोकं आपल्यासाठी आली होती या गैरसमजातून आपण आधी बाहेर यावे.’
