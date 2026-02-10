धावत्या लोकलमधील अपघातांना आळा
धावत्या लोकलमधील अपघातांना आळा; ‘वंदे मेट्रो लोकल’ लवकरच रुळांवर
स्वयंचलित दरवाजे, १३० किमी वेग क्षमता आणि आधुनिक सुविधा; उपनगरी प्रवासात मोठी झेप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबईच्या उपनगरी रेल्वे प्रवासाला सुरक्षितता, वेग आणि आराम यांची नवी जोड देण्याच्या दृष्टीने ‘वंदे मेट्रो लोकल’ प्रकल्प पुढे सरकत आहे. धावत्या लोकलमधून पडण्याच्या घटना रोखणे, वाढत्या प्रवासी गर्दीला सक्षम पर्याय उभा करणे आणि वातानुकूलित प्रवास अधिक व्यापक करणे या उद्देशाने ही आधुनिक लोकल सेवेत आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) मार्फत राबविण्यात येणारा हा प्रकल्प उपनगरी रेल्वेच्या पायाभूत क्षमतेत लक्षणीय वाढ घडवून आणणारा मानला जात आहे.
एमयूटीपी-३ आणि ३अ अंतर्गत एकूण २,८५६ वातानुकूलित डबे उभारण्याचे नियोजन असून, १२, १५ आणि गरजेनुसार १८ डब्यांच्या रचनेत या लोकल धावतील. प्रवासीसंख्येचा अभ्यास करून मार्गनिहाय रचना निश्चित केली जाणार आहे. गाड्यांसाठी भिवपुरी (मध्य रेल्वे) आणि वानगाव (पश्चिम रेल्वे) येथे अत्याधुनिक मेगा डेपो उभारले जातील. देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराकडे दीर्घकालीन कराराद्वारे सोपवली जाणार आहे.
प्रवासी क्षमतेत मोठी वाढ
डब्यांमधील अंतर्गत जोडणीमुळे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत हालचाल शक्य होईल. त्यामुळे गर्दीचे दडपण एका ठिकाणी न राहता विभागले जाईल. छत व तळभागी बसवलेल्या यांत्रिक प्रणालीमुळे उभ्या प्रवाशांसाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल. गादीयुक्त आसने, दिव्यांगांसाठी राखीव जागा आणि व्हिलचेअर अनुकूल रचना असेल.
स्वयंचलित वातानुकूलन
एचव्हीएसी प्रणालीद्वारे डब्यांतील तापमान व हवा खेळती ठेवण्याचे नियंत्रण स्वयंचलित असेल. गर्दीच्या वेळी उच्च क्षमतेची फिल्टरेशन प्रणाली कार्यरत राहील.
वेगवान आणि आरामदायी प्रवास
ताशी १३० किमी वेग क्षमता, जलद गती धारण व ब्रेकिंग प्रणाली, एअर-स्प्रिंग सस्पेन्शनमुळे धक्केमुक्त प्रवास शक्य होईल. यूएसबी चार्जिंग, इन्फोटेनमेंट, प्रवासी माहिती प्रणाली आणि रिअल-टाइम मार्ग नकाशे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असतील.
मुंबई शहरासाठी विशेष रचना
मुंबईच्या दमट व खारट हवामानाचा विचार करून गाड्यांमध्ये अँटी-सॅलाइन कोटिंग, वॉटरप्रूफ यंत्रणा आणि प्रगत ध्वनिरोधक तंत्रज्ञान वापरले जाईल. सिलिकॉन कार्बाइड ट्रॅक्शन व रिजेनेरेटिव्ह ब्रेकिंगमुळे ऊर्जा बचत होईल. उपनगरी रेल्वेच्या वाढत्या ताणाला दिलासा देत सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानसंपन्न प्रवासाची नवी दिशा देणारा ‘वंदे मेट्रो लोकल’ प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर मुंबईकरांच्या प्रवासमानात लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे. रोजच्या लोकल प्रवासाला आधुनिकतेची जोड देणारा हा बदल निर्णायक ठरणार, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अंमलबजावणीची रूपरेषा
- एप्रिल २०२६ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू
- पुढील काही महिन्यांत तांत्रिक छाननी पूर्ण
- करारानंतर साधारण अडीच वर्षांत नमुना रेक तयार
- चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ताफा सेवेत
सुरक्षिततेवर विशेष भर
- स्वयंचलित दरवाजे व अडथळा शोध प्रणाली
- धूर व आग अलार्म
- सीसीटीव्ही देखरेख
- आपत्कालीन अलार्म व टॉक-बॅक
- चढ-उतार निरीक्षणासाठी बाह्य कॅमेरे
- एलईडी गंतव्य फलक
