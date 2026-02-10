तावडे, घाडींसमोर आव्हानांचा डोंगर
तावडे, घाडींसमोर आव्हानांचा डोंगर
विकासकामांवर द्यावा लागणार भर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबईच्या नव्या महापौर आणि उपमहापौरांची उद्या निवड होणार आहे. भाजपच्या रितू तावडे यांची महापौरपदी, तर शिवसेना शिंदे गटाचे संजय घाडी यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड निश्चित मानली जात आहे; मात्र प्रशासकीय राजवटीत नगरसेवकांविना रखडलेला विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचे आव्हान महापौर आणि उपमहापौरांसमोर असणार आहे.
सभागृहात पहिल्यांदाच शिवसेना ठाकरे गट प्रबळ विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असेल. प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप, रस्ते घोटाळा आणि सुशोभीकरण प्रकल्पांतील उधळपट्टीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. अनुभवी माजी नगरसेवकांचा सामना करताना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही रितू तावडे यांच्यासाठी एक मोठी परीक्षा असेल.
मुदत ठेवी पूर्ववत करण्याचे आव्हान
प्रशासकीय काळात पालिकेच्या मुदत ठेवीतून (एफडी) मोठी उधळपट्टी झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. पालिकेची रिकामी होत असलेली तिजोरी पुन्हा भरण्याचे आणि आर्थिक शिस्त लावण्याचे काम महापौरांना करावे लागेल.
लोकाभिमुख कामकाज आणि स्वच्छ प्रतिमा
नव्या महापौरांसमोर केवळ विकासकामांचेच नव्हे, तर पालिकेची लोकाभिमुख प्रतिमा पुन्हा उजळण्याचे आव्हान असेल. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत साचलेले तक्रारींचे डोंगर उपसून पारदर्शक कारभाराद्वारे नागरिकांचा गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करावा लागणार आहे. केवळ घोषणाबाजी न करता गल्लीबोळातील समस्या सोडवण्यासह नागरिकांच्या आशा-आकांक्षेला केंद्रस्थानी ठेवून कारभार हाकावा लागणार आहे.
ठाकरेंच्या रणरागिनींचे आव्हान
सभागृहात ठाकरे गटाच्या अनुभवी माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, विशाखा राऊत आणि श्रद्धा जाधव यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांचे आव्हान परतवून लावणे ही नव्या महापौर आणि उपमहापौरांसाठी मोठी सत्त्वपरीक्षा असेल. या तिन्ही नेत्यांना महापालिकेच्या कामकाजाचा, नियमावलीचा आणि प्रशासकीय खाचाखोचांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात प्रत्येक निर्णयावर धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.