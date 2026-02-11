मुंबईतून राज्यभर ‘सार्वत्रिक पॅलिएटिव्ह केअर’ची घोषणा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर मॉर्फिन उपलब्ध; सर्व जिल्हा रुग्णालयांत ४–६ बेड राखीव, रुग्णांना वेदनामुक्त जगण्यासाठी निर्णय

पॅलिएटिव्ह सेवा आता राज्यव्यापी
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर मॉर्फिन उपलब्ध; सर्व जिल्हा रुग्णालयांत विशेष बेड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : राज्यातील नागरिकांना वेदनामुक्त आणि सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी राज्य शासनाने ‘सार्वत्रिक राज्य पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रम’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने हा कार्यक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयानुसार पॅलिएटिव्ह केअर सेवा केवळ अंतिम अवस्थेपुरती मर्यादित न ठेवता आजाराचे निदान झाल्यापासून उपचारांच्या संपूर्ण कालावधीत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य, जिल्हा, तालुका, प्राथमिक आणि समुदाय स्तरावर सेवा उभारून प्रशिक्षित बहुविषयक मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे. वेदनाशामक औषधांचा अखंड पुरवठा, जनजागृती, केअरगिव्हर प्रशिक्षण आणि घरगुती सेवांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नागरी आरोग्य केंद्रे आणि आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये पॅलिएटिव्ह केअर सेवा अनिवार्यपणे सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात किमान चार ते सहा खाटा उपशामक काळजीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून, गरजू रुग्णाला बेड उपलब्ध नाही, असे सांगता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २४ तास नर्सिंग केअर, समुपदेशन, फिजिओथेरपी, आवश्यक औषधसाठा तसेच गृहभेटींचा समावेश या सेवेत असणार आहे.
------------
चौकट
पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे काय?
राज्यात कर्करोग, हृदयरोग, मधुमेह, मज्जासंस्थेचे आजार, श्वसन विकार तसेच वृद्धापकाळाशी संबंधित आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. यापैकी अनेक आजार पूर्णपणे बरे होणारे नसून, रुग्णांना दीर्घकालीन उपचार आणि सतत काळजीची गरज भासते. अशा रुग्णांना शारीरिक वेदना नियंत्रण, मानसिक व सामाजिक आधार, कुटुंबीय समुपदेशन, घरपोच सेवा आणि जीवनाच्या अखेरच्या टप्प्यात सन्मानपूर्वक काळजी उपलब्ध करून देणे हा पॅलिएटिव्ह केअरचा मुख्य उद्देश आहे.
-------------
वेदनामुक्त जीवनाची हमी
या कार्यक्रमातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मॉर्फिनसारखी प्रभावी वेदनाशामक औषधे थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर उपलब्ध करून देणे. प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक स्तरावर ही औषधे देऊ शकणार असल्याने ग्रामीण भागातील रुग्णांना वेदना नियंत्रणासाठी जिल्हा रुग्णालयात धाव घ्यावी लागणार नाही. आरोग्य व्यवस्थेत हा मोठा प्रशासकीय आणि मानसिक बदल मानला जात आहे. या योजनेत कर्करोगासोबतच हृदय, यकृत, मूत्रपिंड व फुप्फुस निकामी होणे, स्ट्रोक, पार्किन्सन, डिमेन्शिया, वृद्धांमधील दीर्घकालीन वेदना, बाल पॅलिएटिव्ह केअर, अपंगत्व तसेच दीर्घकालीन मानसिक आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ काही मोजक्या रुग्णांसाठी नसून, सर्वसामान्य आणि दुर्लक्षित रुग्णांसाठी वेदनामुक्त जीवनाची हमी देणारी ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.