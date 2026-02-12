करिअरच्या धावपळीत प्रजनन तपासणीकडे दुर्लक्ष
करिअरच्या धावपळीत प्रजनन तपासणीकडे दुर्लक्ष
१० पैकी सहा नोकरी करणारी जोडपी तपासणीला विलंब; तज्ज्ञांचा वेळेवर निदानाचा सल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : करिअरचा ताण, बदलती जीवनशैली, वाढते वय आणि वेळेचा अभाव यामुळे अनेक नोकरी करणारी जोडपी प्रजनन आरोग्य तपासणीस प्राधान्य देत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. परिणामी गर्भधारणेशी संबंधित समस्या वाढताना दिसत असून, वेळीच तपासणी न केल्यामुळे उपचार अधिक गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रजनन आरोग्याबाबत समाजात अधिक खुलेपणाने चर्चा होणे गरजेचे आहे. नियमित आरोग्य तपासणीप्रमाणेच प्रजनन तपासणीही सवयीचा भाग केल्यास अनेक जोडप्यांना भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात. दरम्यान, प्रजनन आरोग्याच्या समस्या पुरुष आणि महिला दोघांमध्येही आढळतात. महिलांमध्ये बहुगाठी अंडाशय विकार, गर्भाशय अस्तरवाढ विकार, थायरॉईड विकार, हार्मोनल असंतुलन तसेच अंडाशयातील अंड्यांची संख्या किंवा गुणवत्ता कमी होणे अशा कारणांमुळे गर्भधारणेत अडथळे येतात.
अनेक वेळा या समस्या सुरुवातीला कोणतीही ठळक लक्षणे न देता वाढतात. त्यामुळे उशिरा निदान होते. पुरुषांमध्येही शुक्राणूंची संख्या कमी होणे, हालचालीत घट, गुणवत्तेतील बदल किंवा हार्मोनल बिघाड यासारख्या समस्या दिसून येतात. दरम्यान, समाजात अजूनही प्रजनन समस्या म्हणजे केवळ महिलांची जबाबदारी, अशी चुकीची धारणा असल्याने अनेक पुरुष तपासणीपासून दूर राहतात, असे तज्ज्ञ सांगतात. यावर अपोलो डायग्नोस्टिक्सच्या रिजनल टेक्निकल हेड डॉ. उपासना गर्ग म्हणाल्या, की प्रजनन तपासणी ही समस्या निर्माण झाल्यावरच करायची प्रक्रिया नसून, ती प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचा महत्त्वाचा भाग असायला हवी.
महिलांसाठी संप्रेरक तपासणी अहवाल, अंडोत्सर्जन निरीक्षण आणि सोनोग्राफी तपासणी, तर पुरुषांसाठी वीर्य तपासणी अत्यावश्यक आहे. वेळीच तपासणी केल्यास अनेक अडचणी सुरुवातीच्या टप्प्यातच ओळखता येतात.
२५ ते ३७ वयोगटातील जवळपास १० पैकी सहा नोकरी करणारी जोडपी प्रजनन तपासणीस विलंब करतात. यापैकी मोठ्या प्रमाणात जोडप्यांमध्ये अंतर्निहित वंध्यत्वाशी संबंधित समस्या असू शकतात. मात्र योग्य वेळी निदान झाल्यास नैसर्गिक गर्भधारणेची शक्यता वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
झायनोवा शाल्बी हॉस्पिटलचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. परिक्षित टँक म्हणाले, की बदलती जीवनशैली, वाढते वय आणि ताणतणाव याचा प्रजननक्षमतेवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे जोडप्यांनी मूलभूत तपासण्या वेळेत करून घेणे गरजेचे आहे. लवकर निदान झाल्यास आहार, व्यायाम, योग तसेच आवश्यक वैद्यकीय उपचारांच्या मदतीने योग्य नियोजन करता येते, असे स्पष्ट केले.
लिव्ह इन रिलेशनशिपचा वाढता प्रभाव
अनेक जण तिशी-पस्तिशीनंतर विवाह करतात. शिवाय लिव्ह इन रिलेशनशिपचाही प्रभाव वाढत आहे. या सर्वांचा थेट परिणाम प्रजननक्षमतेवर होतो. त्यामुळे अशा जोडप्यांनी मुलासाठी प्रयत्न वेळेत करावेत. त्यात अपयश आल्यास तपासणी करून स्थिती जाणून घ्यावी. प्रजनन तपासणी अत्यंत खर्चीक असते, असा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात मूलभूत तपासण्या परवडणाऱ्या आहेत. हे सर्व प्रयत्न शक्यतो पस्तिशीपूर्वी करणे अधिक योग्य ठरते.
- डॉ. आकाश आनंद,
ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ, जे. जे. रुग्णालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.