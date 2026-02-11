समुद्रात जाणारा कचरा रोखण्यासाठी ‘ट्रॅशबूम’चा वापर

समुद्रात जाणारा कचरा रोखण्यासाठी ‘ट्रॅश बूम’चा वापर
महापालिकेकडून ‘सीएसआर’ फंडातून पाच नाल्यांवर उभारणी
मिलिंद तांबे, सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : शहरातील नाल्यामार्फत समुद्रात वाहून जाणारा कचरा ही महापालिका प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी (एसडब्ल्यूडी) विभागाने आता नाल्यांमध्ये ‘ट्रॅश बूम’ यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर भार न टाकता ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) निधीचा वापर केला जाणार आहे.
शहरातील मोठे नाले ज्या ठिकाणी खाडी किंवा समुद्राला मिळतात, त्या ठिकाणी हे ट्रॅश बूम बसवले जाणार आहेत. यापूर्वी भांडुपमधील उषानगर नाला आणि मानखुर्द येथील देवनार नाला येथे राबवलेले प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी ठरले आहेत. सध्या मुंबईत एकूण १४ ठिकाणी ट्रॅश बूम कार्यरत असून, त्यापैकी आठ पूर्व उपनगरांत तर सहा पश्चिम उपनगरांत आहेत. यामध्ये एका ट्रॅश बूमसाठी साधारणतः दीड कोटी रुपये खर्च येतो. आगामी काळात पाच नवीन ठिकाणी हे यंत्र बसवण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी सुमारे आठ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा मोठा खर्च वाचवण्यासाठी पालिकेने प्रतिष्ठित कंपन्यांशी संपर्क साधला असून, सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे पालिकेच्या स्वनिधीची मोठी बचत होणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाने समुद्रात वाहून जाणारा कचरा रोखण्यासाठी पाच नवीन ठिकाणी ट्रॅश बूम यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पूर्व उपनगरातील माहूल नाका, सांताक्रूझ येथील गजदर बंद व न्यू एव्हेन्यू नाला, धारावी परिसरातील दादर-धारावी नाला आणि मालाडमधील पिरामल व डायमंड या नाल्यांचा समावेश आहे. यामुळे मालाड ते माहूलपर्यंतच्या खाड्या व समुद्रकिनाऱ्यांच्या कचरामुक्तीसाठी मोठी मदत होणार आहे. या नवीन यंत्रणेमुळे पावसाळ्यात नाले तुंबण्याची समस्याही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
केवळ यंत्रणा बसवून कचरा थांबणार नाही, हे लक्षात घेऊन पालिका पथनाट्यासह इतर माध्यमांतून जनजागृती करणार आहे. अनेकदा नागरिक थेट नाल्यात कचरा फेकतात. यामुळे नाले तुंबतात आणि सफाई कामगारांनाही त्रास सहन करावा लागतो. कचरा नाल्यात न टाकता त्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. तरंगता कचरा अडवण्यासाठी ट्रॅश बूम अत्यंत प्रभावी ठरत आहेत. आता सीएसआरच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञान राबवून आम्ही मुंबईच्या चौपाट्या आणि समुद्र स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असे पर्जन्य जलवाहिनी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या नाल्यांमध्ये बसणार ट्रॅश बूम
माहूल नाका,
गजदर बंद, न्यू एव्हेन्यू नाला, सांताक्रूझ
दादर-धारावी नाला
पिरामल नाला, मालाड
डायमंड नाला, मालाड
.......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.