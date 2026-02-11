खासगी रुग्णालयाला दणका
खासगी रुग्णालयाला दणका
रुग्णाला चार लाख परतफेडीचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : अंधेरीतील हॉली स्पिरिट रुग्णालयातील कथित आर्थिक अनियमितता आणि ‘आयपीएफ’ योजनेतील त्रुटींप्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांच्या देखरेख समितीने रुग्णालय प्रशासनाला दणका दिला आहे. रुग्ण आझाद जाधव यांच्या तक्रारीवरून समितीने २१ जानेवारी २०२६ रोजी आदेश पारीत केला. या आदेशानुसार रुग्णालयाला चार लाख तीन हजार चारशे बत्तीस रुपये संबंधित रुग्णाला परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ३० मार्च २०२६ पूर्वी परतफेड करून अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी हॉली स्पिरिट रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क होऊ शकला नाही.
समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आयपीएफ योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णांना लाभ नाकारणे, अतिरिक्त बिल आकारणी करणे आणि तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे यांसारख्या गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या. आयपीएफ योजनेनुसार धर्मादाय रुग्णालयांना १० टक्के खाटा आणि १० टक्के निधी निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे, कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. याशिवाय, आयपीएफ निधी संदर्भात सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या अहवालांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. भिमेश मुथूला यांनी स्वतंत्र सरकारी विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली होती. समितीने ही मागणी मान्य करत धर्मादाय आयुक्तांना विशेष ऑडिट (लेखापरिक्षण) करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे आझाद जाधव यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला असून, अन्य पात्र रुग्णांनाही न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धर्मादाय रुग्णालयांनी शासनाच्या योजनांचे काटेकोर पालन करणे, आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
स्वतंत्र डेस्क स्थापन करण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र शासनाच्या ३१ ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार आयपीएफ योजनेंतर्गत स्वतंत्र ‘आयपीएफ डेस्क’ स्थापन करून सर्व अर्ज त्या माध्यमातून स्वीकारण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत. रुग्णालयाने आवश्यक रजिस्टर व वैधानिक नोंदी योग्य प्रकारे न ठेवल्याची बाबही समितीने नोंदवली आहे. भविष्यात पात्र रुग्णांकडून कोणताही छळ अथवा अनावश्यक शुल्क आकारू नये, अशा कडक सूचना रुग्णालयाला देण्यात आल्या आहेत.
