दक्षिण मुंबईत अवतरले भगवे वादळ
फेटेधारी नगरसेवक, कार्यकर्त्यांचा महासागर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : भाजप-शिवसेना महायुतीने मुंबई महापालिका निवडणुकीत निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केल्याने बुधवारी (ता. ११) भाजपच्या रितू तावडे यांनी मुंबईच्या महापौरपदाची, तर शिवसेनेचे (शिंदे गट) संजय घाडी यांनी उपमहापौरपदाची सूत्रे औपचारिकपणे स्वीकारली. यामुळे दक्षिण मुंबईत भगवे वादळ अवतरल्याचे दिसले. विरोधकांकडे संख्याबळ नसल्याने ही निवड बिनविरोध झाली.
महापौर निवडीचा सोहळा दुपारी १२ वाजता होता; मात्र सकाळी १० वाजल्यापासूनच महापालिका मुख्यालयासमोर भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकच गर्दी केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसर, महापालिका चौक आणि संपूर्ण दक्षिण मुंबईच्या परिसरात भाजप-शिवसेनेचे भगवे झेंडे आणि बॅनर झळकत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भव्य प्रतिमा असलेले फलक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते. महापौर आणि उपमहापौर निवडीसाठी महायुतीचे सर्व नगरसेवक पारंपरिक वेशभूषा आणि डोक्यावर केशरी फेटे बांधून दिमाखात दाखल झाले. महापालिकेत येण्यापूर्वी त्यांनी प्रथम हुतात्मा चौकातील स्मारकाचे दर्शन घेतले. त्यांच्यापाठोपाठ शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस, एमआयएम, सप आणि मनसेचे नगरसेवकही मुख्यालयात पोहोचले. आपल्या लाडक्या लोकप्रतिनिधींचे स्वागत करण्यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिका प्रवेशद्वारावर प्रचंड गर्दी केली होती. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे दक्षिण मुंबईतील वाहतूक पोलिसांची मोठी दमछाक झाली.
गुलालाची उधळण
निवडणूक प्रक्रियेसाठी महापालिका प्रशासनाने कडक शिस्त पाळली होती. मुख्यालयात प्रवेश करण्यासाठी केवळ ठरावीक निमंत्रितांना आणि ओळखपत्र असणाऱ्यांनाच परवानगी दिली जात होती. यामुळे आत जाण्यासाठी आतुर असलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला. दरम्यान, महापालिकेच्या गॅलरीतून निवडीची अधिकृत घोषणा होताच बाहेर थांबलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. रितू तावडे आणि संजय घाडी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गुलालाची उधळण करण्यात आली.
