रोहित शेट्टी प्रकरणाचा तपास मोक्कानुसार
पाच आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ
मुंबई, ता. ११ : दिग्दर्शक रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात गुन्हे शाखेने अटक आरोपींविरोधात नोंद गुन्ह्यात ‘मकोका’ची (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा) कलमे जोडली असून, या प्रकरणात अटकेत असलेल्या पाच आरोपींना बुधवारी (ता. ११) विशेष मकोका न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने १७ फेब्रुवारीपर्यंत आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोईचा साथीदार आणि बहुचर्चित बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शुभम लोणकर याच्या इशाऱ्यावरून शेट्टी यांच्या निवासस्थानी गोळीबार करण्यात आल्याचे याआधी गुन्हे शाखेने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. लोणकर आणि गोळ्या झाडणारी व्यक्ती अद्याप गुन्हे शाखेच्या हाती लागलेले नाहीत. लोणकरच्या सूचनेवरून प्रत्यक्ष गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीस सर्वतोपरी सहकार्य करणाऱ्या पाच जणांना गुन्हे शाखेने पुण्यातून अटक केली. मकोकानुसार गुन्हा नोंदवल्यानंतर गुन्हे शाखेने बुधवारी अटक आरोपींना विशेष न्यायालयात हजर केले. स्वप्नील सकट, समर्थ पोमाजी, सिद्धार्थ येनपुरे, आदित्य गायकी आणि आसाराम फासले अशी आरोपींची नावे आहेत. या आरोपींना लोणकरने ४० हजार रुपये देत मुंबईत मोठे काम करायचे आहे, असे सांगितले होते. हे आरोपी आपापसात आणि लोणकरसोबत सिग्नल ॲपद्वारे संपर्कात होते. लोणकरच्या सूचनेवरून या आरोपींनी प्रत्यक्ष गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीस दुचाकी, शस्त्रसाठा पुरवला होता. मात्र शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार होणार आहे याची कल्पना नव्हती, अशी भूमिका या आरोपींनी पोलिस कोठडीत घेतल्याचे समजते. दरम्यान, लोणकर आणि शेट्टी यांच्या घरावर गोळ्या झाडणाऱ्या शूटरला अटक करण्यासाठी गुन्हे शाखेची पथके महाराष्ट्रासह विविध राज्यांमध्ये तळ ठोकून आहेत.
दबदबा निर्माण करण्यासाठी गोळीबार
लोणकरने मुंबई शहरावर स्वतःचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार घडवला, असा दावा बुधवारी गुन्हे शाखेने विशेष मकोका न्यायालयात केला. त्याने फेसबुक पोस्टद्वारे या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. या पोस्टमधील मजकुरानुसार लोणकरने शहरात वास्तव्य करणाऱ्या बॉलीवूड तारे-तारकांनाही धमकावले असावे, असा अंदाज तपासाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
प्रवीण लोणकरकडे चौकशी
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलेल्या प्रवीण लोणकरकडे गुन्हे शाखा चौकशी करणार आहे. प्रवीण हा शुभमचा सख्खा भाऊ असून, सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. या गुन्ह्यात त्याचाही सहभाग असल्याचे धागेदोरे मिळाल्याने त्याचा ताबा घेण्याची परवानगी गुन्हे शाखा न्यायालयाकडे करेल, असे समजते.
