धावत्या रुग्णवाहिकेत बालिकेचा जन्म
मुंबई, ता. ११ : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (सीएसएमआयए) मंगळवारी (ता. १०) पहाटे घडलेल्या वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंगात विमानतळ प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे धावत्या रुग्णवाहिकेतच एका बालिकेचा सुरक्षित जन्म झाला. आंतरराष्ट्रीय-ते-आंतरराष्ट्रीय प्रवासी मार्गिकेत एका २६ वर्षीय टांझानियन गर्भवती महिलेला अचानक तीव्र प्रसूती कळा सुरू झाल्याची माहिती वैद्यकीय पथकाला मिळाली. ती सुमारे ३६ आठवड्यांची गर्भवती होती. माहिती मिळताच डॉक्टर तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. प्रसूती तत्काळ होण्याची चिन्हे दिसताच महिलेला स्ट्रेचरवरून एअरसाइड रुग्णवाहिकेत हलविण्यात आले.
या वेळी विमान कंपनी कर्मचारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) आणि स्थलांतर अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधत तात्पुरता व्हिसा त्वरित मंजूर केला. पहाटे ५.४० वाजता रुग्णवाहिका रुग्णालयाकडे रवाना झाली; मात्र मार्गातच प्रसूतीला सुरुवात झाली. वैद्यकीय पथकाने रुग्णवाहिकेतच प्रसूती प्रक्रिया हाताळली आणि पहाटे ५.४५ वाजता सुदृढ बालिकेचा जन्म झाला. जन्मानंतर नवजात शिशूची तातडीने तपासणी, नाळ कापणे व आवश्यक उपचार करण्यात आले. माता व बालिकेला ५.५५ वाजेपर्यंत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दोघींची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.