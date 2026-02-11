लिलावतीचे विश्वस्त आणि माजी पोलिस आयुक्तांमध्ये आरोपप्रत्यारोप
लीलावतीचे विश्वस्त आणि माजी पोलिस आयुक्तांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
मुंबई, ता. ११ : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि लीलावती रुग्णालयाच्या विश्वस्तांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ट्रस्ट ताब्यात घेण्यासाठी सिंग यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केले, तसेच रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून पदोन्नतीचे प्रलोभन दाखवून खंडणी उकळली, असा आरोप लीलावतीचे आजीवन विश्वस्त राजीव मेहता यांनी मंगळवारी (ता. १०) केला.
लीलावती शहरातील नामांकित रुग्णालयांपैकी एक असून, ते लीलावती कीर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टतर्फे चालवले जाते. हे विश्वस्त मंडळ ताब्यात घेण्यासाठी धडपड सुरू असल्याचा आरोप दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात केला आहे. कायमस्वरूपी विश्वस्त राजीव मेहता यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना रुग्णालयाचे माजी कार्यकारी संचालक सिंग आणि स्वतःचे बंधू राजेश मेहता यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले. राजीव यांच्या आरोपानुसार सिंग आणि राजेश यांनी ट्रस्टवर अधिक नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्त्वाच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला. २७ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तांमध्ये राजेश आणि सिंग यांनी संगनमताने बदल केले, सत्तेच्या हव्यासापोटी त्यांनी ट्रस्ट बळकावण्याचा कट रचला, असेही राजीव यांनी नमूद केले. दरम्यान, राजीव यांनी हे आरोप करण्याआधी सिंग यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी वांद्रे पोलिस ठाण्यात राजीव आणि अन्य विश्र्वस्तांविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यात बनावट कागदपत्रे तयार करणे, निधीचा अपहार, धमक्या देणे आणि इतर गंभीर आरोप केले आहेत. ट्रस्टच्या कारभारातील पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या बाबींचा थेट परिणाम रुग्णालयाच्या कामकाजावर होत असल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला. मिळालेल्या माहितीनुसार या तक्रारीनंतर अवघ्या काही तासात सिंग यांना रुग्णालयाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून हटविण्यात आले.
आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा
गेल्यावर्षी प्रतिस्पर्धी विश्र्वस्तांच्या तक्रारीवरून माजी विश्वस्त मंडळ आणि काही कंपन्यांविरोधात १,२५० कोटींचा आर्थिक घोटाळा केल्याच्या आरोपात वांद्रे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. आजीवन विश्वस्त प्रशांत मेहता आणि सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घडामोड माध्यमांना कळवली होती. या परिषदेत सिंग यांनी रुग्णालयात काळीजादू, अघोरी कर्मकांड करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. रुग्णालयाच्या एका मजल्यावर खोदकामादरम्यान मानवी अवशेष असलेली आठ मडकी, तांदूळ, केस आणि अशा कर्मकांडांसाठी आवश्यक सामग्री सापडल्याचा द्यावी सिंग यांनी केला होता.
