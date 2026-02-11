गोवंडीतील हत्येप्रकरणातील आरोपी अटकेत
गोवंडीतील हत्या प्रकरणातील आरोपी अटकेत
मुंबई, ता. ११ : शिवाजी नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दिवसाढवळ्या १९ वर्षीय तरुणीची गोळ्या घालून हत्या करणाऱ्या महिलेसह चौघांना पोलिसांनी बुधवारी (ता. ११) अटक केली. ही हत्या प्रेमप्रकरणातून घडल्याचे शिवाजी नगर पोलिसांनी सांगितले. मंगळवारी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास शिफा शेख या तरुणीवर गोळीबार करण्यात आला. त्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. उपआयुक्त समीर शेख, वरिष्ठ निरीक्षक अनघा सातवसे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकांनी तबस्सूम मोहम्म शेख (२५), तिचा प्रियकर नदीम उर्फ रिजवान शेख (२७), भाऊ साजिद मोहमदद शेख (२१) आणि कलाम चौधरी या आरोपींना २४ तासांच्या आत अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तबस्सूम आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला नदीम लिव्ह इन रिलेशनमध्ये होते; मात्र गेल्या काही दिवसांत नदीम आणि शिफा यांच्यातील जवळीक वाढली, त्यावरून तबस्सूमने शिफासोबत वादही घातला होता. घटना घडली त्यादिवशी शिफा नदीमला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी गेली. तिला पाहून तबस्सूम संतापली. दोघींमध्ये कडाक्याचा वाद झाला. रागाच्या भरात नदीम बाळगत असलेला गावठी कट्टा उपसून तबस्सूमने शिफावर गोळी झाडली, असा घटनाक्रम पोलिसांनी सांगितला.