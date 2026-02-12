डासांविरोधातील लढा ठेकेदारांच्या भरवशावर!
आऊटसोर्सिंगच्या निविदेनंतर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबईत डास नियंत्रणाचे काम आता मुंबई महापालिका स्वतः न करता खासगी ठेकेदारांच्या माध्यमातून करणार आहे. तीन वर्षांसाठी हे काम आऊटसोर्स करण्यात येणार आहे. यासाठी १७ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या निविदा जाहीर करण्यात आल्या आहेत; मात्र या निर्णयामुळे डासांविरोधातील लढा ठेकेदारांच्या भरवशावर राहणार असून भविष्यात डेंगी, मलेरियासारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढल्यास ठेकेदारांना जबाबदार धरले जाईल का, असा प्रश्न जाणकार विचारत आहेत.
चाचण्या, एमआयसीयू एनआयसीयू खासगी तत्त्वावर दिल्यावर आता डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीचेही खासगी कंत्राट देण्यात येणार आहे. मुंबईकरांच्या आरोग्याशी संबंधित डास नियंत्रणाचे काम खासगीकरणाद्वारे करण्याचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महापालिकेच्या कीटकनाशक विभागाने वाहनांवर बसविलेल्या फॉगिंग मशीनद्वारे थर्मल फ्युमिगेशन करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. पश्चिम उपनगरातील झोन तीन, चार आणि सातमधील १० विभागांत दररोज सकाळी ७ वाजल्यापासून आठ तास फॉगिंग केले जाणार आहे. प्रत्येक झोनसाठी एक वाहन आणि मशीन तैनात राहणार असून वाहनाचा वेग ताशी १० किलोमीटर निश्चित करण्यात आला आहे. या भागाचे एकूण क्षेत्रफळ १५८.४६ चौरस किलोमीटर आहे. महापालिकेकडे डास नियंत्रणासाठी स्वतंत्र विभाग आणि कर्मचारी उपलब्ध असताना हे काम खासगी ठेकेदारांना देण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, अशा संवेदनशील कामाचे खासगीकरण केल्यास जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे या निर्णयावरून महापालिका प्रशासनावर टीका होत आहे.
कामगार युनियनचा विरोध
महापालिका कामगार युनियनने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. युनियनचे महासचिव प्रदीप नारकर यांनी सांगितले, की या निर्णयामुळे कीटकनाशक विभागातील सुमारे २,००० कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. जनस्वास्थ्य तज्ज्ञांचे मत आहे, की जबाबदारीचे खासगीकरण केल्यास उत्तरदायित्व कमकुवत होते. अविरत चालणाऱ्या सेवांचे खासगीकरण होता कामा नये.
