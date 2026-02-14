मरोळमध्ये १३८ कोटींचा आधुनिक घाऊक मासळी बाजार उभारणार
मरोळमध्ये १३८ कोटींचा आधुनिक घाऊक मासळी बाजार उभारणार
२,८१६ मच्छीमारांना बंद कालावधीत उपजीविका सहाय्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत राज्याच्या २०२५-२६मधील वार्षिक कृती आराखड्यास मंजुरी मिळाली असून, अंधेरीतील मरोळ येथे १३८ कोटी रुपये खर्चून आधुनिक घाऊक मासळी बाजार उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील मासळी व्यापाराला आधुनिक पायाभूत सुविधा मिळणार असून, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मासेमारी बंद कालावधीत पारंपरिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील २,८१६ मच्छीमार लाभार्थ्यांना उपजीविका व पोषण सहाय्य देण्याचाही समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे. मासेमारी बंद काळात उत्पन्नाचे साधन बंद होत असल्याने या सहाय्यामुळे मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राज्याचा प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावा तसेच निधी वितरणात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी त्यांनी केंद्रीय मंत्रालय आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळासोबत नियमित समन्वय साधला होता.
आधुनिक सुविधा
मरोळ येथे उभारण्यात येणारा हा घाऊक मासळी बाजार सहा मजली इमारतीत विकसित करण्यात येणार आहे. येथे थंड साखळी व्यवस्था, स्वच्छता व सांडपाणी व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा प्रणाली, सौरऊर्जा प्रकल्प, आधुनिक विद्युत व्यवस्था तसेच प्रशस्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध असतील. मासळी साठवण, वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि वितरण अधिक सुलभ होऊन व्यापारातील गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल.
व्यापाराला नवी चालना
या प्रकल्पामुळे मुंबई व उपनगरांतील विद्यमान मासळी बाजारांवरील ताण कमी होईल. मच्छीमार, घाऊक विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना नियोजित व पारदर्शक व्यापारासाठी आधुनिक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. निर्यात क्षमतेत वाढ होऊन राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी स्वतंत्र देखरेख व मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
